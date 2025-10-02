Jasno je bilo njima u šta se upuštaju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo se oglasio o uhapšenom studentu blokaderu Ognjenu Markoviću, koga su zadržali Izraelci.

- Polako, da vidimo kako stvari stoje. Nisu pitali državu kada su išli tamo gde su išli. Misle da se sve rešava tako što klikneš na tastaturu i pokupiš sto lajkova, pa si mnogo pametan. Jasno je bilo njima u šta se upuštaju. Spasavaju svet, mrzimo sve koji drugačije misle, a onda ćemo od tih koji drugačije misle da tražimo pomoć. Bez obzira što su sami svojom neodgovornošću upali u sve to, naša je obaveza kao države da pomognemo našim državljanima - rekao je Vučić u obraćanju medijima iz Kopenhagena.

Podsetimo, nakon što je blokader sa Fakulteta likovnih umetnosti Ognjen Marković uhapšen od strane izraelskih snaga prilikom pokušaja proboja pomomske blokade, blokaderi sa FLU kukaju i traže od države Srbije da pomogne u njegovom oslobađanju.

- Niko nije sam! Potrebno je da od države zahtevamo da obezbedi Ognjenov siguran povratak! Svako ko želi da pomogne može to da uradi slanjem mejla na srb.emb.israel@mfa.rs u kome će tražiti informacije o Ognjenu i zatev za njegovo hitno oslobađanje. Hvala! - navode blokaderi sa FLU na Iksu.

Oni su ranije objavili snimak na kome Marković kaže "ako gledate ovaj video, znači da su nas presreli i nelegalno pritvorili".

- Zovem se Ognjen i dolazim iz Srbije. Ako gledate ovaj video, moj brod je presretnut i nelegalno sam pritvoren od strane izraelskih okupacionih snaga. Pozivam vas da izvršite pritisak na Vladu Srbije da zahteva moje hitno i dostojanstveno oslobađanje i da prekine saučesništvo u genocidu - poručio je blokader.

