Politika
PREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVORAO SA MARKOM RUTEOM: Ponovo smo razmotrili situaciju na Zapadnom Balkanu i ulogu Srbije u očuvanju stabilnosti i mira (foto)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se tokom 7. Samita EPZ sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom.
"Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Markom Ruteom o svim važnim pitanjima aktuelnog bezbednosnog i geopolitičkog konteksta Evrope i kriznih regiona u kojima i dalje traju sukobi.
Posebno smo razmotrili situaciju na Zapadnom Balkanu i ulogu Srbije u očuvanju stabilnosti i mira u složenim okolnostima u kojima živi srpski narod, posebno na Kosovu i Metohiji", objavio je predsednik Vučić na zvaničnom Instagram nalogu.
