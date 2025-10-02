Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se tokom 7. Samita EPZ sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom.

"Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Markom Ruteom o svim važnim pitanjima aktuelnog bezbednosnog i geopolitičkog konteksta Evrope i kriznih regiona u kojima i dalje traju sukobi.

Posebno smo razmotrili situaciju na Zapadnom Balkanu i ulogu Srbije u očuvanju stabilnosti i mira u složenim okolnostima u kojima živi srpski narod, posebno na Kosovu i Metohiji", objavio je predsednik Vučić na zvaničnom Instagram nalogu. 

