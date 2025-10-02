"SA LUISOM MONTENEGROM O KLJUČNIM TEMAMA OVOGODIŠNJEG SAMITA" Vučić sa premijerom Portugalije u Kopenhagenu: Razmenili smo stavove o jačanju saradnje (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićsastao se sa predsednikom Vlade Republike Portugalije Luisom Montenegrom, tokom samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.
- Sa premijerom Luisom Montenegrom o ključnim temama ovogodišnjeg Samita, kao i o očuvanju mira i stabilnosti na evropskom kontinentu, energetskoj bezbednosti i boljem povezivanju regiona. Razmenili smo stavove o jačanju saradnje u oblasti sajber-bezbednosti i zaštite kritične infrastrukture, kao i o izazovima migracija i potrebi bolje koordinacije naših službi u okviru evropskih formata.
Posebnu pažnju posvetili smo bilateralnim odnosima Srbije i Portugalije. Istakao sam da vidimo prostor za intenziviranje političkog dijaloga i jačanje ekonomske saradnje. Uveren sam da ćemo zajedničkim naporima doprineti dodatnom produbljivanju partnerstva Srbije i Portugalije. Srbija ostaje pouzdan partner svima koji se zakažu za mir, prosperitet i bolji život svih građana Evrope - poručio je predsednik Srbije.
