MSP O BLOKADERU OGNJENU MARKOVIĆU: Oglasili se iz ministarstva, evo koji potez su povukli
Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije pažljivo prati situaciju u kojoj se nalazi državljanin Republike Srbije, član posade broda flotile Sumud, saopštilo je MSP.
Kako se navodi u saopštenju, MSP je u koordinaciji sa Ambasadom Republike Srbije u Tel Avivu angažovano u pružanju konzularne zaštite.
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije je u kontinuiranoj komunikaciji sa nadležnim institucijama i nastaviće da prati razvoj događaja.
Flotila "Global Sumud", koja prevozi lekove i hranu u Gazu, ranije je saopštila da su izraelske mornaričke snage zaustavile nekoliko brodova i koristile "agresiju".
Aktivisti, među kojima je jedan državljanin Srbije Ognjen Marković, švedska aktivistkinja Greta Tunberg, poslanica Evropskog parlamenta Rima Hasan i drugi, bezbedni su i u dobrom zdravstvenom stanju, navodi se u saopštenju, prenosi AP.
Privedeni aktivisti koji su u okviru globalne flotile ''Sumud'' prevozili humanitarnu pomoć za Pojas Gaze i koje je presrela izraelska mornarica biće prebačeni u Izrael kako bi se započela procedura njihovih deportacija u Evropu, saopšteno je iz izraelskog Ministarstva spoljnih poslova.