Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić rekao je danas da je zgrožen stravičnim napadom na sinagogu u Mančesteru i da Srbija nepokolebljivo stoji protiv nasilja, mržnje i antisemitizma u svim njegovim oblicima.

- Zgrožen stravičnim napadom na sinagogu u Mančesteru, izvršenim na jedan od najsvetijih dana jevrejske vere. Moje najdublje saučešće porodicama žrtava, svima pogođenima, jevrejskoj zajednici u Ujedinjenom Kraljevstvu i mojoj koleginici Ivet Kuper - naveo je Đurić u objavi na društvenoj mreži Iks.