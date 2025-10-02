Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić rekao je danas da je zgrožen stravičnim napadom na sinagogu u Mančesteru i da Srbija nepokolebljivo stoji protiv nasilja, mržnje i antisemitizma u svim njegovim oblicima.

- Zgrožen stravičnim napadom na sinagogu u Mančesteru, izvršenim na jedan od najsvetijih dana jevrejske vere. Moje najdublje saučešće porodicama žrtava, svima pogođenima, jevrejskoj zajednici u Ujedinjenom Kraljevstvu i mojoj koleginici Ivet Kuper - naveo je Đurić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Policija Mančestera saopštila je danas da su u napadu automobilom i nožem kod sinagoge u tom gradu ubijene najmanje dve osobe, a da je "troje drugih građana i dalje u teškom stanju". Napad automobilom i nožem dogodio se u blizini sinagoge Hebrejske kongregacije Hiton Park u Ulici Midlton Roud, tokom obeležavanja jevrejskog praznika Jom Kipur.

