Blokaderi na fakultetima obučavaju kontrolore za izbore! Naime, kako se vidi u prepisci blokadera koju Kurir objavljuje, na Prirodno-matematičkom fakultetu održava se obuka za kontrolore koju, ni manje ni više, drži profesorka sa PMF!

- Drage koleginice i kolege, obaveštavamo vas da je sledeća obuka za kontrolore u sredu u 17 časova na PMF-u (departman za matematiku i informatiku). Obuku će održati profesorica sa PMF-a i otvorena je za sve studente uz prethodnu prijavu putem forme - navodi se u prepisci uz link za prijavu.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

U formularu se postavljaju pitanja poput "Da li imate automobil?", "Da li ste u mogućnosti da sami finansirate gorivo i moguće slične troškove u toku pripreme izbornog procesa i na dan izbora?" i "Koliko vremena nedeljno možete izdvojiti za pripremu izbornog procesa?".

Foto: Printscreen

Zanimljivo je da mesecima slušamo da blokaderi nisu od državnih fakulteta, koje inače plaćaju svi građani Srbije, napravili političku stranku, a svakog dana isplivavaju dokazi da zapravo jeste tako.

Obučavanje kontrolora za izbore, u prostorijama fakulteta, od strane profesora, veliki je skandal i potvrda da blokaderi jesu pretvorili fakultete u političku partiju.

