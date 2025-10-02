Slušaj vest

Nekadašnji lider Pokreta Dveri, a sadašnji ugostitelj i vlasnik restorana, Boško Obradović, nije se čestito ni vratio u političke vode, a već je započeo ozbiljan rat s nekadašnjim kolegom iz desno orijentisane blokaderske opozicije Milošem Jovanovićem. Nakon što je nedavno ustvrdio da će se predsednik Nove DSS udružiti sa Branimirom Nestorovićem iz "MI * snaga naroda" protiv studentsko-blokaderske liste, sada tvrdi da će Jovanovićeva stranka bojkotovati lokalne izbore u Mionici!

"Očekivano: kad se studenti, opozicija i građani u Mionici ujedinjuju da izađu na lokalne izbore na jednoj listi, Miloš Jovanović poziva na bojkot. Tako je izlazio na izbore kad je opozicija bojkotovala 2020, a bojkotovao kad je trebalo pobediti SNS u BG i drugim gradovima 2023", napisao je Obradović na Iksu.

Obradović je nedavno u jednoj kolumni napisao da očekuju da će dr Branimir Nestorović iz "Mi - snaga naroda" i predsednik Novog DSS Miloš Jovanović napraviti koaliciju za predstojeće (parlamentarne) izbore, a da će njihov glavni zadatak kao "lažne desnice" i "projekta službi" biti da napadaju tzv. studentsku listu i oduzimaju im glasove.

Inače, Boško Obradović večeras u svojoj kafani organizuje veče pesama hrvatskog pevača Olivera Dragojevića, koji od 1990-ih nikada nije nastupao u Srbiji, jer su, kako je tvrdio, Srbi izvršili "agresiju" na Hrvatsku.

Obradovićeva najava muzičke večeri u čast Dragojevića naišla je na veliku osudu na mrežama.