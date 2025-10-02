Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić osudio je uklanjanje natpisa „Volim K. Mitrovicu“ na ćirilici u Severnoj Mitrovici i istakao da se radi o namernoj provokaciji koja podstiče etničku i versku mržnju, diskriminiše srpsku zajednicu i predstavlja otvoreni napad na njen identitet i veru.

„Prislilno uklanjanje natpisa sa imenom grada Kosovska Mitrovica/Severna Mitrovica na srpskom jeziku, u samom srcu ove zajednice sa srpskom većinom, od strane Kurtijevog aparthejdskog režima, nije neutralan administrativni čin, već namerna provokacija koja podstiče etničku i versku mržnju. Takav potez je jasni izraz sistemske diskriminacije srpskog naroda u Kosovskoj Mitrovici/Mitrovici“, naveo je Đurić na društvenoj mreži „X“.

Dodao je da je podjednako zabrinjavajuća zamena crvenog srca zelenim, što, kako kaže, šalje direktnu poruku hrišćanskoj zajednici u Mitrovici. Ocenio je da to nije samo simboličko brisanje jezika i identiteta, već i otvoreni čin verske netolerancije.

„Ova odluka je duboko nedemokratska, protiv volje lokalne zajednice, suprotna principima multikulturalizma, tolerancije i poštovanja različitosti koje privremene institucije Kosova navodno zastupaju. Ciljajući identitet jedne zajednice, pokazuje se nepoštovanje vladavine prava i prezir prema evropskim vrednostima jednakosti i ljudskog dostojanstva“, istakao je ministar.

Đurić je kazao i da Srbija poziva međunarodne partnere da reaguju na ovakve diskriminatorske prakse koje ugrožavaju krhki mir i dodatno marginalizuju srpski narod na KiM.

„Umesto da podstiču pomirenje i suživot, ovakve akcije produbljuju podele i šire nepoverenje. Srbija će nastaviti da dosledno zastupa zaštitu prava, kulture i dostojanstva svog naroda na Kosovu i Metohiji i neće ostati nema pred ovakvim jasnim pokušajima brisanja njihovog identiteta i vere“, napisao je Đurić.