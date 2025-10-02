Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, istakla je da je nju uvek vodila ljubav prema Srbiji, a opoziciju mržnja prema Vučiću.

"Ključna tačka kritike je bila francusko-nemački plan. Onog časa kada je Vlada Republike Srbije uputila pismo da nikada neće dozvoliti članstvo Kosova u UN, ja sam predsedniku Srbije u Skupštini rekla ovako: "Ako ovo prihvatite, biću Vaš najljući neprijatelj. Ako ovo odbijete, ja ćuj stati da Vam pomognem i da se zajedno borimo za Srbiju". I on je ukazao meni poverenje, ja sam dala sav svoj doprinos koji mogu, svu svoju ljubav prema otadžbini, jer najlakše je da sediš i da kritikuješ i da se dodvoravaš strancima, a da glumiš srpskog patriotu. Nemam nameru to da radim, nikada nisam radila. Srpskim patriotama nije mesto sa onima koji su zemlju uništili 2000. godine.