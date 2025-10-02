"MENE JE UVEK VODILA LJUBAV PREMA SRBIJI, NJIH MRŽNJA PREMA VUČIĆU" Stamenkovski: Najlakše je kritikovati i dodvoravati se strancima, a glumiti srpskog patriotu
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, istakla je da je nju uvek vodila ljubav prema Srbiji, a opoziciju mržnja prema Vučiću.
"Ključna tačka kritike je bila francusko-nemački plan. Onog časa kada je Vlada Republike Srbije uputila pismo da nikada neće dozvoliti članstvo Kosova u UN, ja sam predsedniku Srbije u Skupštini rekla ovako: "Ako ovo prihvatite, biću Vaš najljući neprijatelj. Ako ovo odbijete, ja ćuj stati da Vam pomognem i da se zajedno borimo za Srbiju". I on je ukazao meni poverenje, ja sam dala sav svoj doprinos koji mogu, svu svoju ljubav prema otadžbini, jer najlakše je da sediš i da kritikuješ i da se dodvoravaš strancima, a da glumiš srpskog patriotu. Nemam nameru to da radim, nikada nisam radila. Srpskim patriotama nije mesto sa onima koji su zemlju uništili 2000. godine.
- Kao neko ko je bio u opoziciji mnogo duže nego što je u vlasti, ja najbolje mogu da vam kažem koliko oni Srbiju vole, odnosno ne vole i koliko je njima do Srbije stalo, odnosno nije, jer sam provela u poslaničkim klupama određeno vreme i nikada naša politička stranka nije mogla sa njima da ima saradnju zato što su oni uvek bili opozicija državi i uvek su smatrali da treba neko iz inostranstva da dođe da nam soli pamet i diriguje šta ćemo da radimo u sopstvenoj kući", istakla je ministarka.