Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, istakla je da je nju uvek vodila ljubav prema Srbiji, a opoziciju mržnja prema Vučiću.

"Ključna tačka kritike je bila francusko-nemački plan. Onog časa kada je Vlada Republike Srbije uputila pismo da nikada neće dozvoliti članstvo Kosova u UN, ja sam predsedniku Srbije u Skupštini rekla ovako: "Ako ovo prihvatite, biću Vaš najljući neprijatelj. Ako ovo odbijete, ja ćuj stati da Vam pomognem i da se zajedno borimo za Srbiju". I on je ukazao meni poverenje, ja sam dala sav svoj doprinos koji mogu, svu svoju ljubav prema otadžbini, jer najlakše je da sediš i da kritikuješ i da se dodvoravaš strancima, a da glumiš srpskog patriotu. Nemam nameru to da radim, nikada nisam radila. Srpskim patriotama nije mesto sa onima koji su zemlju uništili 2000. godine.

- Kao neko ko je bio u opoziciji mnogo duže nego što je u vlasti, ja najbolje mogu da vam kažem koliko oni Srbiju vole, odnosno ne vole i koliko je njima do Srbije stalo, odnosno nije, jer sam provela u poslaničkim klupama određeno vreme i nikada naša politička stranka nije mogla sa njima da ima saradnju zato što su oni uvek bili opozicija državi i uvek su smatrali da treba neko iz inostranstva da dođe da nam soli pamet i diriguje šta ćemo da radimo u sopstvenoj kući", istakla je ministarka.

Ne propustitePolitikaJAČANJE SRPSKO-JERMENSKOG PRIJATELJSTVA I SARADNJE Stamenkovski sa ministrom Jermenije: Fokus na porodicu i mlade
Screenshot 2025-10-02 125842.jpg
DruštvoBAKA NADA URUČILA MINISTARKI POKLON PA SE RASPLAKALA Stamenkovski se družila danas sa starijim sugrađanima: Bilo je i suza i smeha, baš kao i u životu (VIDEO)
Screenshot 2025-10-01 201150.jpg
Društvo“PREDIVNO ISKUSTVO, DIRLJIVO DO SUZA” Ministarka Stamenkovski posetila baku Jovanku koja je napunila 103 godine
Screenshot 2025-10-01 165444.jpg
Društvo"ZA MOJU MILICU“: Pogledajte emotivan susret ministarke Stamenkovski sa korisnicima Dnevnog centra i kluba za starije "Palilula": Pesma, osmesi i radost
milica.jpg