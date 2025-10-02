Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je iz Kopenhagena da će njegova politika da ostane takva kakva je bila, a to je politika mira i stabilnosti.

Predsednik Srbije je zamoljen da prokomentariše izjavu Srđana Milivojevića da je "Vučićev mafijaški režim pretnja celom regionu", kao i da on izaziva nemire u našem regionu nemire. Takođe, Vučić je upitan i da li se u Kopenhagenu neko od evropskih zvaničnika interesovao za dešavanja u Srbiji.

"Znaju već svi da im je propala revolucija, i znaju već svi i sa kim razgovaraju, i sa kim će da razgovaraju u budućnosti. Što se tiče tih ljudi koji idu u inostranstvo da napadaju svoju zemlju i svoje rukovodstvo, to najbolje govori o njima. Ja ne moram da trošim teške i velike reči na takve ljude, narod u Srbiji to odlično prepoznaje. Možda smo krivi zato što ne slušam Severinu, ili zato što ne želim da se izvinjavam za Jasenovac, ili za nešto drugo što su oni činili", naveo je predsednik Vučić i dodao: