Mladi ljudi koji izlaze na proteste su patriote, sa njima treba voditi dijalog, što Vučić i pokušava, rekao je Putin
"žele da srpski narod strada još više"
"NEKI ZAPADNI CENTRI MOĆI ŽELE NA SILU DA SMENE VLAST U SRBIJI, KORISTE OMLADINU ZA DESTABILIZACIJU" Putin govorio o obojenoj revoluciji, pomenuo i Vučića
Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je danas govor u Sočiju.
Na pitanje istoričara Aleksandra Rakovića iz Srbije šta misli o pokušajima Zapada da organizuju obojenu revoluciju, Putin je odgovorio:
- Situaciju u Srbiji pokušavaju da destabilizuju preko omladine. Mladi ljudi koji izlaze na proteste su patriote, sa njima treba voditi dijalog, što Vučić i pokušava. Snage koje ih guraju na ulicu žele da srpski narod strada još više - rekao je Putin.
On se složio sa ocenama da Zapad pokušava da na silu smeni vlast u Srbiji.
- Obojene revolucije ne vode ničemu dobrom, treba ostati u okvirima ustavnih normi - rekao je on.
