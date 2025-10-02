Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je danas govor u Sočiju.

Na pitanje istoričara Aleksandra Rakovića iz Srbije šta misli o pokušajima Zapada da organizuju obojenu revoluciju, Putin je odgovorio:

- Situaciju u Srbiji pokušavaju da destabilizuju preko omladine. Mladi ljudi koji izlaze na proteste su patriote, sa njima treba voditi dijalog, što Vučić i pokušava. Snage koje ih guraju na ulicu žele da srpski narod strada još više - rekao je Putin.

On se složio sa ocenama da Zapad pokušava da na silu smeni vlast u Srbiji.

- Obojene revolucije ne vode ničemu dobrom, treba ostati u okvirima ustavnih normi - rekao je on.

Ne propustitePolitikaMOJA POLITIKA ĆE DA OSTANE TAKVA KAKVA JE I BILA! Vučić blokaderima: Imamo ponos i dostojanstvo koje su nam oni, ne samo oteli, nego ga brutalno gazili (VIDEO)
IMG-20250608-WA0137.jpg
PolitikaNAJNOVIJE OGLAŠAVANJE VUČIĆA O BLOKADERU KOG SU UHAPSILI IZRAELCI: Evo šta je poručio predsednik!
avvv.jpg
Politika"SA LUISOM MONTENEGROM O KLJUČNIM TEMAMA OVOGODIŠNJEG SAMITA" Vučić sa premijerom Portugalije u Kopenhagenu: Razmenili smo stavove o jačanju saradnje (FOTO)
Sa premijerom @luismontenegro o ključnim temama ovogodišnjeg Samita, kao i o očuvanju mira i st.jpeg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVORAO SA MARKOM RUTEOM: Ponovo smo razmotrili situaciju na Zapadnom Balkanu i ulogu Srbije u očuvanju stabilnosti i mira (foto)
av rute.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO SA MERCOM: Srbija ostaje posvećena nastavku jačanja saradnje sa Nemačkom
buducnostsrbijeav_3734494857981894124.png
PolitikaVUČIĆ IZ DANSKE: Tačno je da su Rusi ponudili Amerikancima 1% akcija NIS-a, ali nisam siguran da će oni to da prihvate! Plašim se da je veća igra u pitanju
av.jpg