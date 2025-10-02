Slušaj vest

U Mionici, lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu!" prva je predata i zvanično proglašena.

Za manje od sat vremena, listu je podržalo preko 120 građana što predstavlja snažnu podršku i šalje poruku jedinstva i poverenja.

Lista je prva predata i zvanično proglašena, a na lokalnim izborima u Mionici nalaziće se pod rednim brojem 1.

Foto: SNS Mionica

"Srpska napredna stranka (SNS) predala je večeras Opštinskoj izbornoj komisiji izbornu listu 'Aleksandar Vučić – Najbolje za Mionicu!' koju su podržali koalicioni partneri Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) i Srpska radikalna stranka (SRS)", navodi se u saopštenju Opštinskog odbora Mionica u kome se dodaje:

"Veliki broj Mioničana izašao je da svojim potpisima podrži ovu listu i time jasno pokazao da podržava politiku razvoja, investicija i boljeg života za sve građane".

Foto: SNS Mionica

Boban Janković, predsednik opštine Mionica i prvi na listi, zahvalio se svim građanima na podršci.