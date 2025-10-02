Slušaj vest

U Mionici, lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu!" prva je predata i zvanično proglašena.

Za manje od sat vremena, listu je podržalo preko 120 građana što predstavlja snažnu podršku i šalje poruku jedinstva i poverenja.

Lista je prva predata i zvanično proglašena, a na lokalnim izborima u Mionici nalaziće se pod rednim brojem 1.

558159390_1194977115991207_2074544600586920652_n.jpg
Foto: SNS Mionica

"Srpska napredna stranka (SNS) predala je večeras Opštinskoj izbornoj komisiji izbornu listu 'Aleksandar Vučić – Najbolje za Mionicu!' koju su podržali koalicioni partneri Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) i Srpska radikalna stranka (SRS)", navodi se u saopštenju Opštinskog odbora Mionica u kome se dodaje:

"Veliki broj Mioničana izašao je da svojim potpisima podrži ovu listu i time jasno pokazao da podržava politiku razvoja, investicija i boljeg života za sve građane".

557736489_1194977119324540_7936680049731648510_n.jpg
Foto: SNS Mionica

Boban Janković, predsednik opštine Mionica i prvi na listi, zahvalio se svim građanima na podršci.

"Zahvaljujem se predsedniku Aleksandru Vučiću na poverenju i predsedniku Srpske napredne stranke Milošu Vučeviću. Velika zahvalnost mojim Mioničanima koji su masovno došli da podrže rad, napredak i dalji razvoj naše opštine. Svojim potpisima potvrdili su da smo svi zajedno veliki pobednički tim koji radi u interesu svih građana. A naš tim zna može i ume da nastavi sporvođenje mioničke vizije. Politika predsednika Vučića je politika razvoja i boljeg života za svakog čoveka. To je i naša politika. Kao i do sada, naša dela će pokazati šta znači odgovornost i ljubav prema Mionici i prema našoj državi Srbiji. Naša porodica koja nas okuplja, naša Mionica, mora ostati iznad svih podela", istakao je Janković.

