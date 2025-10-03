Slušaj vest

General Nebojša Pavković vratio se u Srbiju avionom Vlade, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam u Hagu doneo odluku o njegovom prevremenom puštanju sa kazne od 22 godine zatvora, i to zbog ugroženog zdravstenog stanja.

Marija Pavković, ćerka generala Nebojše Pavkovića, nije odustala od birokratske borbe, ali ni borbe za svog oca. U delu ekskluzivne ispovesti za emisiju "Neispričano" Jelene Pejović, a koja se emituje na Kurir televiziji, govorila je o danima uoči konačnog puštanja njenog oca da se vrati na teritoriju Srbije.

- Nije verovao, nije verovao... Bio je petak, a rekla sam mu da će to biti u subotu. Zbog nekih tehničkih stvari oko letenja rečeno je da će ipak biti u nedelju i kad se ništa nije desilo onda je tek rekao "Ma nema od toga ništa". Ja sam ga pitala "Pa zar misliš da te lažem? Valjda znam šta pričam", on je rekao "Ma vidićeš, nema ništa od toga". Tako da ne, nije verovao - ispričala je Pavković.

Prema njenim rečima, general Pavković je ranije bio ubeđen da njegov povratak u Srbiju neće biti omogućen.

- Kad je počela ta birokratija, odlaganje, odluke, rekao je "Marija, džabe se boriš sa vetrenjačama, ništa od toga nema, ja znam da neću odavde živ". Ja sam rekla "Nema šanse, ti i ja ćemo ići kući i to je to".

Marija Pavković opisala je susret sa svojim ocem kada je konačno prihvatio činjenicu da se vraća u Srbiju.

- Pitala sam ga da li zna zašto smo doneli papire, pošto je trebalo da idem sama u posetu, a pošla je sa mnom Tijana iz ambasade. Onda je on, kad je video te papire i sve to, rekao da ne zna. Rekla sam "To je zato što idemo ti i ja kući". On se nije radovao, kažem to, bilo je jako čudno da nema ni šok, ni reakciju - opisuje Marija Pavković.

Govorila je o psihičkom stanju generala Pavkovića i nedelji kada su se zajedno uputili ka aerodromu, odakle su poleteli za Srbiju.

- On je toliko bio potonuo psihički da je ubedio sebe da jednostavno od toga nema ništa. Tek taj dan, to jutro, u nedelju, kada su otišli iz ambasade po njega, imali smo dogovor da ja budem sa ambasadorom na aerodromu, drugi članovi ambasade su otišli po njega i po stvari. Kad smo se čuli, ja sam rekla "Da li veruješ sad tata, vidiš da izlaziš?", a on mi je rekao da veruje. Tako da, eto, do te nedelje pre podne nije verovao da izlazi.

