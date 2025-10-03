Slušaj vest

Novi rat među blokaderima iz opozicije i studentima blokaderima! Naime, lider Novog DSS-a Miloš Jovanović žestoko je opleo po studentima blokaderima na N1, poručivši da su oni prvi rekli da neće jedinstvo.

Na pitanje voditeljke da, ako sve procene kažu da je potrebna referendumska atmosfera na izborima, zašto Novi DSS razbija jedinstvo i izlazi zasebno na izbore, Jovanović je odgovorio:

- Čekajte, gospođo Vučenić, jeste li Vi ozbiljni s tim pitanjem?! Pa ko je pričao da je potrebno jedinstvo? A ko je prvi rekao "nećemo jedinstvo"? Hajde da budemo iskreni, otvoreni. Pa je li studentska lista tražila jedinstvo celokupne opozicione javnosti i scene? Nije! I to je njihovo pravo, ja nemam nikakav problem s tim. To je potpuno u redu.

Na konstataciju voditeljke da su "tražili vašu podršku", Jovanović je rekao:

- Ne, ne, bilo je pitanje da li biste vi odustali od učešća na izborima. Ne bismo! Ne bismo! Ali logičku grešku pravite. Ja sam rekao i napisao, da smo pričali o jednoj listi svih koji su protiv Vučića: studenata, ljudi koji studenti izaberu, političkih stranaka opozicije, javnih ličnosti, Proglasa, Bodiroge, ovoga, onoga - to vam je jedinstvo. A ako kažete mi ćemo naše, a vi radite kako hoćete, a onda vas iza kulisa pitaju...

On je takođe rekao da će studenti blokaderi izvući mnogo apstinenata, ali da to "neće biti dovoljno".

- Ja razumem taj mehanizam kod studenata, čak mislim da treba da ostanu na tom tragu, da imaju samo svoju listu jer će izvući mnogo apstinenata, izvući će ljude koji su izgubili poverenje u politiku, u političare. Ali to neće biti dovoljno - kazao je Jovanović.

