POGLEDAJTE KAKO SE NEMAČKA POLICIJA OBRAČUNAVA SA BLOKADERIMA Nemaju milosti prema onima koji izazivaju nerede: Palo elegantno privođenje "studentske elite"
Nemačka policija se sinoć obračunala sa blokaderima koji su protestovali u znak podrške Globalnoj Sumud Flotili, koja je nosila pomoć za Gazu i koju su izraelske snage zaustavile.
Na snimku koji kruži mrežava, vidi se policajac koji privodi jednu blokaderku. Rukama joj je prekrio lice, čak i grkljan, dok je drugi drži za ruke.
Pala hapšenja
Podsetimo, pet osoba je uhapšeno tokom propalestinskog protesta ispred Ministarstva spoljnih poslova u Berlinu, saopštila je policija.
U Berlinu su demonstracije eskalirale kada su grupe blokadera blokirale saobraćaj i počele da oštećuju javnu i privatnu imovinu. Policija je, kako prenose izveštaji, reagovala i žestoko se obračunala sa onima koji su pravili nerede.
"Dve žene su polile crvenom bojom fasadu ministarstva. Još jedna žena i jedan muškarac su ostavili poruku na zemlji. Svu četvoricu je uhapsila savezna policija. Peti, prolaznik, pokušao je da ometa policiju i odbio je ruku policajcu", naveo je portparol policije na platformi Iks.