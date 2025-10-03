Slušaj vest

Nemačka policija se sinoć obračunala sa blokaderima koji su protestovali u znak podrške Globalnoj Sumud Flotili, koja je nosila pomoć za Gazu i koju su izraelske snage zaustavile.

Na snimku koji kruži mrežava, vidi se policajac koji privodi jednu blokaderku. Rukama joj je prekrio lice, čak i grkljan, dok je drugi drži za ruke.

Nemacka policija privodi demonstrante Izvor: Kurir

Pala hapšenja

Podsetimo, pet osoba je uhapšeno tokom propalestinskog protesta ispred Ministarstva spoljnih poslova u Berlinu, saopštila je policija.

U Berlinu su demonstracije eskalirale kada su grupe blokadera blokirale saobraćaj i počele da oštećuju javnu i privatnu imovinu. Policija je, kako prenose izveštaji, reagovala i žestoko se obračunala sa onima koji su pravili nerede.