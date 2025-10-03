Slušaj vest

Nemačka policija se sinoć obračunala sa blokaderima koji su protestovali u znak podrške Globalnoj Sumud Flotili, koja je nosila pomoć za Gazu i koju su izraelske snage zaustavile.

Na snimku koji kruži mrežava, vidi se policajac koji privodi jednu blokaderku. Rukama joj je prekrio lice, čak i grkljan, dok je drugi drži za ruke. 

Nemacka policija privodi demonstrante Izvor: Kurir

Pala hapšenja

Podsetimo, pet osoba je uhapšeno tokom propalestinskog protesta ispred Ministarstva spoljnih poslova u Berlinu, saopštila je policija.

U Berlinu su demonstracije eskalirale kada su grupe blokadera blokirale saobraćaj i počele da oštećuju javnu i privatnu imovinu. Policija je, kako prenose izveštaji, reagovala i žestoko se obračunala sa onima koji su pravili nerede.

"Dve žene su polile crvenom bojom fasadu ministarstva. Još jedna žena i jedan muškarac su ostavili poruku na zemlji. Svu četvoricu je uhapsila savezna policija. Peti, prolaznik, pokušao je da ometa policiju i odbio je ruku policajcu", naveo je portparol policije na platformi Iks.

Ne propustitePolitikaNOVI RAT MEĐU BLOKADERIMA! Miloš Jovanović nikad žešće udario na studente blokadere: "Prvi su rekli da neće jedinstvo"
protest.jpg
PolitikaĐILASOV ADVOKAT GLAVNI ORGANIZATOR ZBOROVA I UCENA PRIVREDNIKA U SRBIJI! Srđan Kovačević - iznuđivač novca od ljudi koji su prethodno ucenjeni
đilas.jpg
PolitikaNOVI RAT MEĐU BLOKADERIMA! BOŠKO OBRADOVIĆ UDARIO NA MILOŠA JOVANOVIĆA! Haos zbog izbora u Mionici, bivši lider Dveri tvrdi: Jovanović bojkotuje opoziciju!
bosko.jpg
PolitikaSKANDAL: Blokaderi na fakultetu obučavaju kontrolore za izbore, u svemu učestvuju i profesori! Dokaz da su visokoškolske ustanove pretvorili u političku stranku
pmf+.jpg