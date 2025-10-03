Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvuje danas puštanju u rad treće deonice brze pruge na trasi Beograd–Subotica, od Novog Sada do Subotice.

Trenutno je u vozu Soko i provozaće se od Beograda do Subotice. Vožnja brzom prugom, na ovoj relaciji, sada traje oko 79 minuta.

- Kada smo krenuli - upitao je predsednik, pa dodao da će videti koliko će vremena trebati da stignu.

- Balinte, ovde je sedeo tvoj otac, još tada je naslućivao da je bolestan. On mi je rekao tada da samo da smo ovo uradili, pa smo mnogo napravili. Baš mi je žao što nije ovde. Veliki čovek - kazao je Vučić, obraćajući se Balintu Pastoru.

Vučić u vozu Foto: Instagram/avucic

Sa predsednikom Vučićem u prvoj vožnji do Subotice su i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, zamenik ministra za saobraćaj i građevinarstvo Mađarske Nandor Čepregi, ambasador Kine u Srbiji Li Ming.

Ministarka Sofronijević prenela je predsedniku da je predlog da povratna karta Beograd-Subotica bude 2.000 dinara.

- U sredu u 12 puštamo ovu liniju za putnički saobraćaj, tako mora po zakonu. Povratna karta Beograd-Subotica za ovaj brzi voz je 2.000 dinara. 8,5 evra, skoro 200 km, mislim da je to ok cena. Od srede do nedelje je besplatno, ko hoće da se vozi, da ljudi vide kako ide - rekao je predsednik.

- Teretni saobraćaj se večeras uspostavlja. Te tri stanice što ne možemo da otvorimo je samo zbog onog što se desilo pre 11 meseci, to je zbog kukavica koje ne smeju da potpišu ništa i sad ćemo da čekamo još, a ništa se posebno neće promeniti. Verujem da ćemo u narednom periodu, razvojem pruge do Crne Gore, do Bara. Stalak-Đunis ide uskoro, to je prva deonica na putu Niš-Beograd. Prvu prugu gradili smo 1854. godine, 1984. kreće prvi voz za Niš. Išla su dva voza sa po devet vagona, u prvom su bili Francuzi, a u drugom kralj Milan. Tada su ga napadali. Kao i danas. Tada nije bilo društvenih mreža, a ljudi su isti - rekao je Vučić.

1/21 Vidi galeriju Otvaranje treće deonice brze pruge Beograd–Subotica Foto: screenshot pink tv

Nakon intenzivnog dvonedeljnog testiranja, danas će biti zvanično puštena u saobraćaj treća deonica brze pruge na trasi Beograd-Subotica, od Novog Sada do Subotice.

Predsednik je podsetio da je Beograd - Subotica pre ovog brzina voza bila 40 kilometara na sat.

- On će sada da ide 200, ali inače ide 220 kilometara na sat. Ja sam bio sa njima na testiranju - ističe Vučić.

Predsednik navodi da će teretni saobraćaj do Budimpešte za dva meseca najkasnije, a kraj februara početak marta ide direktno Budimpešta.

- Početak marta očekuje se završetak brze pruge do Budimpešte. Radimo na tome sa njima da policija njihova uđe kod nas, a naša kod njih. Radimo sada razne protokole. Verujem da ćemo to uspeti da rešimo. Za nas je ovo strašno važno - kaže Vučić.

Foto: Marko Karović

Predsednik kaže da je bio najsrećniji kada je čuo da su deca koja su dolazila na proteste govorila "hvala ti, Vučiću, što si izgradio ovu prugu da dođemo na proteste".

- Munjino brzo i Laz, bila je inspekcija, kažu da su to najsigurniji tuneli u Srbiji, nisu imali takav primer. Danas u 12 se puštaju - rekao je predsednik.

Predsednik je odgovorio i na pitanje mađarskih medija kako ovo utiče na odnose Srbije i Mađarske.

- Ja sam mnogo srećan, mi sebe povezujemo sa Evropom preko Budimpešte. Zahvaljujući Viktoru Orbanu, krenuli smo da gradimo ovu prugu. Srećan sam što smo je završili efikasno, brzo i ranije. U privrednom smislu doneće mnogo, povezati dodatno Budimpeštu i Beograd. Ostaće simbol prijateljstva. Odnosi Srbije i Mađarske su na najvišem nivou. Ko god dođe iza nas, imaće tu obavezu.

O sankcijama NIS

- Svaki dan uvozimo gorivo, nemamo više svoje nafte, zahvaljujući njihovoj odluci 2007/2008 godine, od tada, najkasnije 2012. smo iscrpili naftna nalazišta. Za mene je to potpuno neverovatno, mi uradili, ne nismo mi, oni su. Nemaju stid i sram, to je za njih normalno. Za to što su nam oni ostavili, mi danas pokušavamo da nešto rešimo, ni krivi ni dužni se našli u svemu tome. Građani ne moraju da brinu, neće biti benzina u kanticama, a da smo slučajno imali, odgovorni su oni. Moramo da platimo cenu njihove neodgovornosti. Imate potpuni haos u celom svetu i biće sve teže u svetu, i kod nas po određenim pitanjima. Ljudi moraju da znaju da se svi pripremaju za rat, a kad se pripremaju, da će toga i biti. I kad već znamo da će da bude rata, a ja kažem biće jer vidim koliko se svi spremaju. Niko se ne priprema za razgovore, svi hoće da vide ko je na čijoj strani i gledaju da odlože da bi se bolje pripremili i samo čekaju i spremaju se za rat. To nikada nije bilo jednostavnije u smislu poruka, ko je sa nama tu je, ko nije protiv nas je.

O izjavama Miloša Jovanovića da vlast nema šanse na izborima, predsednik kaže:

- Videćemo, slede izbori u nekoliko opština. Što se tiče volje naroda, stranka tog gospodina je oko jedan odsto. Dobro je vodio politiku.

O Putinovom govoru

- Nikada nisam želeo da zloupotrebljavam njegove reči, sve je jasno, nije velika tajna. Dovoljno je da pogledate kako je to sprovedeno u drugim zemljama. Rekao je ono što svi znamo i hvala mu na tome.

Foto: Marko Karović

Podsetimo, izgradnja ove deonice započela je novembra 2021. godine, a pruga duga oko 108,1 kilometar omogućiće kretanje vozova brzinom do 200 kilometara na čas. Radovi su obuhvatili polaganje oko 273 kilometra novih koloseka, uključujući dvokolosečnu prugu i stanice.

Na trasi su izgrađena četiri mosta, dva vijadukta, 27 nadvožnjaka i 15 podvožnjaka. Po prvi put u Srbiji izgrađena su i tri eko-dukta, duga po 46 metara, koji će omogućiti životinjama bezbedan prelaz preko pruge. Ukupno je izgrađeno 33 propusta i 14 pothodnika, dok je na deonici postavljeno 302 skretnice.

Foto: Kurir

Radovi su zahtevali oko 8,5 miliona kubika zemljanih radova i 762.000 kubika tucanika.