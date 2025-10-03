Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao je Vukosavu Đorđeviću koji ima 106 godina kada ga je posetio da će se sa njim voziti brzim vozom za Suboticu. Predsednik je to obećanje ispunio i deka Vukosav se "ukrcao" na "Soko".

- Kad sam doživeo tolike godine i sad da vidim kako to izgleda. Začudilo me kako se to sada vozim u vozu na sprat - kaže Vukosav za "Novosti".

Podsetimo, Vukosav živi u Zaječaru, a prilikom posete Vučića rekao je da je u penziji od 1977. godine.

- Uf, kako bih ja voleo tu novinu da vidim - kazao je tada Vukosav govoreći o brzom vozu.

Podsetimo, izgradnja ove deonice započela je novembra 2021. godine, a pruga duga oko 108,1 kilometar omogućiće kretanje vozova brzinom do 200 kilometara na čas. Radovi su obuhvatili polaganje oko 273 kilometra novih koloseka, uključujući dvokolosečnu prugu i stanice.

Na trasi su izgrađena četiri mosta, dva vijadukta, 27 nadvožnjaka i 15 podvožnjaka. Po prvi put u Srbiji izgrađena su i tri eko-dukta, duga po 46 metara, koji će omogućiti životinjama bezbedan prelaz preko pruge. Ukupno je izgrađeno 33 propusta i 14 pothodnika, dok je na deonici postavljeno 302 skretnice.

Radovi su zahtevali oko 8,5 miliona kubika zemljanih radova i 762.000 kubika tucanika.

Planirano je da voz Soko od Novog Sada do Subotice putuje 41 minut, dok će relacija Beograd–Subotica trajati oko 79 minuta. Interregio vozovi će između ova dva grada putovati od 54 do 99 minuta.