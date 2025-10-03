Slušaj vest

Naftna industrija Srbije će uputiti novi dopunjeni zahtev američkoj administraciji za još jedno odlaganje pune primene sankcija, dok iz hrvatskog Janafa navode da i njihov advokatski tim takodje priprema novi zahtev kako bi od Vašingtona dobili dozvolu za nastavak ugovorenog transporta nafte u rafineriju Pančevo.

Koliko se situacija komplikuje analizirali su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine i Marina Raguš, potpredsednica Narodne skupštine Srbije.

Raguš: U toku su ratne pripreme

Raguš je započela izlaganje ne tako optimističnom prognozom kada je u pitanju ponovno odlaganje sankcija NIS-u, ističući da su u toku "pripreme za rat".

- Situacija je toliko komplikovana, niko nikoga ne sluša i svi se spremaju za rat. To je jako loša vest i nadamo se da će u nekom momentu postojati tračak razuma, ali svi podstiču ratnu atmosferu. Danas u Evropskoj uniji, pogotovo posle najava Amerike da se njeni vojnici povlače sa teritorije Evrope, sada treba ubediti građane da nekome iz budžeta morate da uzmete novac da bi ga dali u vojni budžet.

Na pitanje da li je prisustvo hibridnog rata vidljivo u Srbiji, Raguš je rekla:

- Hibridni rat se ne može voditi a da nemate podršku unutra, ako je njegova suština destabilizacija. Cilj je skoro uvek politički, da dovedete poslušnu vlast koja će da ispunjava vaše interese. Arogancija sile nikad ne menja svoj modus operandi, taj neoliberalni koncept je mrtav, samo što oni koji ga predstavljaju ne žele to da prihvate.

Drecun: Maštaju o strateškom porazu Rusije

Govoreći o novom zahtevu za odlaganje pune primene sankcija NIS-u, Drecun navodi da problem leži i u animozitetu pojedinih zemalja prema Rusiji.

- Borimo se za svoje interese i da pretrpimo što je moguće manju štetu. Ovde jeste problem što imate najveći deo elite nekih zemalja koje maštaju o strateškom porazu Rusije.

Osvrnuo se na proces militarizacije u Evropi, kako mnoge zemlje uvode ponovno obavezno služenje vojnog roka.

- Izvdajaju se milijarde za pokretanje militarizacije Evrope. Stvara se nekakav istočni štit, prave utvrđenja, bunkere... Kompletna vojna infrastruktura se premešta na zapadno-evropske granice. Sa zapada bi hteli da i ovde kontrolišu situaciju, smetamo im kao neutralna zemlja, a Rusija želi da ima dobre odnose sa nama.

