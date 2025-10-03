Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je govor ruskog lidera Vladimira Putina, koji je izjavio da neki zapadni centri moći žele da smene na silu vlast u Srbiji, te da koriste omladinu za destabilizaciju.

- Nikada nisam želeo da zloupotrebljavam njegove reči, sve je jasno, nije velika tajna. Dovoljno je da pogledate kako je to sprovedeno u drugim zemljama. Rekao je ono što svi znamo i hvala mu na tome - kazao je Vučić u vozu "Soko" na putu do Subotice.

Podsetimo, na pitanje istoričara Aleksandra Rakovića iz Srbije šta misli o pokušajima Zapada da organizuju obojenu revoluciju, Putin je odgovorio:

- Situaciju u Srbiji pokušavaju da destabilizuju preko omladine. Mladi ljudi koji izlaze na proteste su patriote, sa njima treba voditi dijalog, što Vučić i pokušava. Snage koje ih guraju na ulicu žele da srpski narod strada još više - rekao je Putin.

On se složio sa ocenama da Zapad pokušava da na silu smeni vlast u Srbiji.

- Obojene revolucije ne vode ničemu dobrom, treba ostati u okvirima ustavnih normi - rekao je on.

