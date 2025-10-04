Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je odgovor ruskog lidera Vladimira Putina, koji je izjavio da neki zapadni centri moći žele da smene na silu vlast u Srbiji, te da koriste omladinu za destabilizaciju.

- Nikada nisam želeo da zloupotrebljavam njegove reči, sve je jasno, nije velika tajna. Dovoljno je da pogledate kako je to sprovedeno u drugim zemljama. Rekao je ono što svi znamo i hvala mu na tome - kazao je Vučić u vozu "Soko" na putu do Subotice.