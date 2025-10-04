PUTIN PORUČIO DELU BLOKADERA DA SU IH ZAVELI I DA BI TREBALO DA SE OSVESTE! Barac o podršci predsednika Rusije Vučiću: Pečat obojene revolucije se vidi
Ruski predsednik Vladimir Putin je na plenarnoj sednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju rekao da su ruske tajne službe potvrdile da određeni zapadni centri pokušavaju da organizuju obojenu revoluciju u Srbiji, a celu situaciju uporedio i sa onim što se svojevremeno desilo u Ukrajini, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Politički analitičar Srđan Barac ocenjuje da Putin pored upućene podrške predsedniku Aleksandru Vučiću želeo i da pošalje svojevrsnu poruku srpski patriotama.
Putin rekao je da se slaže sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u pogledu pokušaja obojene revolucije u Srbiji.
Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da je ova izjava ruskog predsednika Putina podigla veliku prašinu jer govori o dve vežne stvari.
- Jedna je da je pečat i trag obojene revolucije izuzetno vidljiv u Srbiji, i to nije nešto novo ili nešto što se već ne zna. Međutim svaki put je veoma interesantno i zanimljivo kada se to dešava u Evropi. Druga važna poruka je upućena patriotama u redovima onih koji protestuju protiv Vlade Srbije. Čini mi se da je Putin želeo da im poruči da su zavedeni i da trebaju da se osveste - kaze Barac.
Naime, ruski predsednik je na skupu u Sočiju, odgovarajući na pitanje istoričara Aleksandra Rakovića, rekao da "uvek ima ljudi, posebno mladih ljudi, koji ne razumeju mnogo trenutne probleme, koji ne znaju dobro istoriju tih problema i posledice do kojih dovode ilegalne promene vlasti, posebno obojene revolucije".
- Do čega je dovela obojena revolucija u Ukrajini? Mislim da to svi razumeju. Te obojene revolucije su protiustavna, ilegalno preuzimanje vlasti, da budemo iskreni. Obično to ne vodi ničemu dobrom. Obično je lakše poštovati Ustav i zakon. Otvoreno govoreći, možda se to u Srbiji ne kaže direktno, ali poruka je jasna. Oni obećavaju da će "sve biti u redu", ali nikada ne kažu - kakvo "u redu"? Po kojoj ceni? To se prećutkuje, a rezultat je gotovo uvek suprotan od onoga što narod očekuje - rekao je Putin.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je odgovor ruskog lidera Vladimira Putina, koji je izjavio da neki zapadni centri moći žele da smene na silu vlast u Srbiji, te da koriste omladinu za destabilizaciju.
- Nikada nisam želeo da zloupotrebljavam njegove reči, sve je jasno, nije velika tajna. Dovoljno je da pogledate kako je to sprovedeno u drugim zemljama. Rekao je ono što svi znamo i hvala mu na tome - kazao je Vučić u vozu "Soko" na putu do Subotice.
Dodao je da je najlakše uticati na umove mladih.
- Mnogi mladi u Srbiji koji protestuju su patriote u suštini i bitno je nastaviti dijalog sa njima, što Vučić i pokušava. Oni nikada ne bi trebalo da zaborave kroz koju patnju je prošao srpski narod pre Prvog svetskog rata, posle Prvog svetskog rata i za vreme Drugog svetskog rata... Snage koje ih guraju na ulicu žele da srpski narod strada još više - kazao je ruski predsednik.
Kurir Politika