Ruski predsednik Vladimir Putin je na plenarnoj sednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju rekao da su ruske tajne službe potvrdile da određeni zapadni centri pokušavaju da organizuju obojenu revoluciju u Srbiji, a celu situaciju uporedio i sa onim što se svojevremeno desilo u Ukrajini, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Politički analitičar Srđan Barac ocenjuje da Putin pored upućene podrške predsedniku Aleksandru Vučiću želeo i da pošalje svojevrsnu poruku srpski patriotama.

Putin rekao je da se slaže sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u pogledu pokušaja obojene revolucije u Srbiji.

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da je ova izjava ruskog predsednika Putina podigla veliku prašinu jer govori o dve vežne stvari.

366448_250425.01_45_14_18.Still026.jpg
Srđan Barac o Putinovim porukama Foto: Kurir Televizija

- Jedna je da je pečat i trag obojene revolucije izuzetno vidljiv u Srbiji, i to nije nešto novo ili nešto što se već ne zna. Međutim svaki put je veoma interesantno i zanimljivo kada se to dešava u Evropi. Druga važna poruka je upućena patriotama u redovima onih koji protestuju protiv Vlade Srbije. Čini mi se da je Putin želeo da im poruči da su zavedeni i da trebaju da se osveste - kaze Barac.

Naime, ruski predsednik je na skupu u Sočiju, odgovarajući na pitanje istoričara Aleksandra Rakovića, rekao da "uvek ima ljudi, posebno mladih ljudi, koji ne razumeju mnogo trenutne probleme, koji ne znaju dobro istoriju tih problema i posledice do kojih dovode ilegalne promene vlasti, posebno obojene revolucije".

- Do čega je dovela obojena revolucija u Ukrajini? Mislim da to svi razumeju. Te obojene revolucije su protiustavna, ilegalno preuzimanje vlasti, da budemo iskreni. Obično to ne vodi ničemu dobrom. Obično je lakše poštovati Ustav i zakon. Otvoreno govoreći, možda se to u Srbiji ne kaže direktno, ali poruka je jasna. Oni obećavaju da će "sve biti u redu", ali nikada ne kažu - kakvo "u redu"? Po kojoj ceni? To se prećutkuje, a rezultat je gotovo uvek suprotan od onoga što narod očekuje - rekao je Putin

Vučić: Putin je rekao ono što svi znamo, hvala mu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je odgovor ruskog lidera Vladimira Putina, koji je izjavio da neki zapadni centri moći žele da smene na silu vlast u Srbiji, te da koriste omladinu za destabilizaciju.

- Nikada nisam želeo da zloupotrebljavam njegove reči, sve je jasno, nije velika tajna. Dovoljno je da pogledate kako je to sprovedeno u drugim zemljama. Rekao je ono što svi znamo i hvala mu na tome - kazao je Vučić u vozu "Soko" na putu do Subotice.

Dodao je da je najlakše uticati na umove mladih.

- Mnogi mladi u Srbiji koji protestuju su patriote u suštini i bitno je nastaviti dijalog sa njima, što Vučić i pokušava. Oni nikada ne bi trebalo da zaborave kroz koju patnju je prošao srpski narod pre Prvog svetskog rata, posle Prvog svetskog rata i za vreme Drugog svetskog rata... Snage koje ih guraju na ulicu žele da srpski narod strada još više - kazao je ruski predsednik.

Vladimir Putin.jpg
n1.jpg
Aleksandar Vucic1111.jpg
Screenshot 2025-09-04 114010.png