Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković učestovao je na tribini u Prokuplju sa gradonačelnikom tog grada Miroslavom Antovićem sa koje je pozvao interno raseljene Srbe da 12. oktobra na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji glasaju za Srpsku listu. Poručio im je da su ovi izbori od presudnog značaja za srpski narod na KiM i da je cilj da se četiri opštine na severu, ali i šest južno od Ibra vrate u ruke Srba.

- Lokalni izbori, koji se održavaju 12. oktobra su od presudnog značaja za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, a naš narod će opstati ukoliko pobedi Srpska lista. Srpska lista je projekat od nacionalnog značaja i predstavlja jedinog legitimnog predstavnika srpskog naroda na KiM. Na kraju krajeva, Srpska lista ima punu podršku zvaničnog Beograda i predsednika Aleksandra Vučića - rekao je Petković.

Dodao je da Srbi moraju vratiti četiri opštine na severu Kosova i Metohije.

- Da bi nastavili da i dalje pomažemo naš narod i borimo se za Kosovo i Metohiju, moramo da povratimo četiri naše opštine na severu KiM u srpske ruke i da potvrdimo pobedu u šest opština južno od Ibra. Samo tako možemo da nastavimo sa svim projektima i ulaganjima finansijskih sredstava, kao i pomoći države Srbije našem narodu na KiM - naglasio je direktor Kancelarije za KiM.

Istakao je da je zato važno da svi interno raseljeni koji imaju važeća dokumenta odu na Kosovo i Metohiju i glasaju.

- Mi ćemo sve organizovati i uraditi što je potrebno kao država Srbija da ljudi mogu da odu do svojih opština i tamo na biračkim mestima glasaju za Srpsku listu tako što će štiklirati broj 170 ispred Srpske liste. To je način da se borimo za bolje sutra i naših ljudi ovde koji su interno raseljeni, ali i za budućnost njihove dece i ostalih Srba koji žive na Kosovu i Metohiji - zaključio je Petković.

Gradonačelnik Prokuplja Miroslav Antović takođe se obratio interno raseljenima i pozvao ih da 12. oktobra glasaju na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji.

- U nedelju su izbori na Kosovu, neka građani zaokruže broj 170 Srpske liste. Uvek kada je teško, Topličani su se odazivali, tako da će interno raseljena lica pružiti punu podršku Srpskoj listi i u nedelju 12. oktobra idemo svi zajedno do pobede - rekao je Antović.