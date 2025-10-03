Slušaj vest

Blokaderi su još jednom pokazali svoje licemerje! Naime, danima su se na televiziji N1 blokaderi i opozicija hvalili kako imaju studente na izbornoj listi u Mionici, da bi se ispostavilo da je jedan od "studenata" funkcioner stranke Novo lice Srbije Miloša Parandilovića!

Opoziciona javnost je danima bila oduševljena kada je čula kako navodno studenti ne samo da podržavaju opozicionu listu u Mionici, nego će se na njoj i naći.

Voditeljka N1 je zatim pozvala u emisiju "studenta" sa ove liste, Vladimira Đorđevića. Međutim, izbegli su da kažu da je on potpredsednik stranke Novo lice Srbije.