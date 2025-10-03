Slušaj vest

Glumac, scenarista i reditelj Lazar Ristovski bio je danas među putnicima u vozu od Novog Sada do Subotice, na trasi brze pruge Beograd-Budimpešta koja je puštena u saobraćaj.

Ristovski je u razgovoru s novinarima, u povratku za Beograd rekao da je veoma emotivno doživeo današnje putovanje.

"Ove pruge gradio je moj pokojni otac koji je bio radnik i radio je sve pruge u bivšoj Jugoslaviji. Ovo putovanje za mene ima i taj i emocionalni značaj. Ocu sam posvetio i film. Hvala vam, predsedniče, što ste me pozvali danas da idem vozom", rekao je Ristovski.

Foto: Marko Karović

U prethodne dve nedelje intenzivno je testirana brza pruga Novi Sad–Subotica. Svakodnevno su više puta saobraćali vozovi Soko i druge Štadlerove kompozicije, i sve je prošlo uspešno. Danas je zvanično pušten u saobraćaj ova treća deonica brze pruge na trasi Beograd–Subotica.