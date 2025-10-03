Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas puštanju u rad treće deonice brze pruge na trasi Beograd–Subotica, od Novog Sada do Subotice.

On je tom prilikom komentarisao poraz Crvene zvezde od Porta u drugom kolu Lige evrope istakavši da je utakmicu gledao sa svojim sinom Vukanom, koji je nakon utakmice plakao zbog poraza Zvezde.

- Vukan je plakao kao kiša kada je Zvezda primila gol. Ja sam kao u inat kada je Duarte promašio šansu rekao kako ćemo da primimo gol. Posle je Vukan bio ljut na mene jer sam to rekao - kazao je uz osmeh predsednik Vučić.

Vučić je istakao da je ovo možda bila i najbolj utakmica Zvezde u ovoj sezoni.

- Tako je to u fudbalu, promašiš velike šanse i stigne kazna, ali su dobro igrali, možda im je ovo najbolja utakmica ove sezone - rekao je Vučić.

