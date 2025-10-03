Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević poručio je danas u Boru na obeležavanju Dana grada da se neće stati u odlučnom nastojanju da se Bor, Borski okrug i cela Srbiju dalje razvijaju i osnažuju u svim segmentima života.

- Danas zajedno obeležavamo Dan grada Bora, u slavu osvajanja slobode u Drugom svetskom ratu, ali i šaljemo snažnu poruku da nećemo stati u odlučnom nastojanju da Bor, Borski okrug i celu Srbiju dalje razvijamo i osnažujemo u svim segmentima života - naveo je Vučević na Instagram nalogu.

On je okupljenima preneo i čestitke predsednika države Aleksandra Vučića.

Vučević je istakao da neće da dozvoli da Srbija stane, da nam nasiljem i blokadama unište otadžbinu, da posvađaju decu i roditelje, unuke sa njihovim babama i dedama, da brat udari na brata i poručio da će sačuvati Srbiju, mir i narodno jedinstvo.