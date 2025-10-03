Slušaj vest

Blokaderi plenumaši ušli su u potpuni rat sa blokaderima iz opozicije okupljene oko lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa! Naime, oni su izvređali potpredsednicu SSP Mariniku Tepić, te im poručili da su predstavnici interesnih grupa.

Blokaderi sa Visoke poslovne škole podelili su snimak na kojem Tepić kaže da je "situacija problematična zato što je niko ne kontroliše", te da "ne postoji koordinacija između studenata, opozicije, NVO, pro EU sektora, ne postoji koordinacija i u takvoj atmosferi anarhije je gotovo pitanje dana kada će doći do nekih žrtava".

- Mislim da smo odavno rešili pitanje ko je opozicija, a ko kontrolisana opozicija! Nekog još boli ono sklanjanje s protesta iz januara meseca - napisali su oni.

Foto: Printscreen/X

I blokaderi sa Visoke građevinsko-geodetske škole reagovali su na ovu izjavu Marinike Tepić.

- Dotična (o)pozicionarka pominje nekakvu koordinaciju među određenim grupama. Koordinacija među studentima postoji, ostale interesne grupe koje se pominju nas ne interesuju. Kada će shvatiti? - napisali su oni.

Na ovaj način studenti blokaderi pokazali su jasno šta misle o Mariniki Tepić, Đilasu, ali i čitavoj blokaderskoj opoziciji i još jednom potvrdili da u blokaderskim redovima vlada opšte rasulo.

