Najsnažnija lična ispovest o obojenoj revoluciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića koju do sada niste čuli biće obelodanjena u nedelju u emisiji "Hit tvit".

Ono što niste znali, kako je trebalo da bude izveden državni udar, kako je izbegnuto krvoproliće? 

O svim dramatičnim trenucima sa kojima se Srbija suočavala, snažno, lično, iskreno bez dlake na jeziku - 21 sat, TV Pink.

