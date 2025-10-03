Politika
NAJSNAŽNIJA LIČNA ISPOVEST O OBOJENOJ REVOLUCIJI ALEKSANDRA VUČIĆA Predsednik gost emisije "Hit tvit" u nedelju
Najsnažnija lična ispovest o obojenoj revoluciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića koju do sada niste čuli biće obelodanjena u nedelju u emisiji "Hit tvit".
Ono što niste znali, kako je trebalo da bude izveden državni udar, kako je izbegnuto krvoproliće?
O svim dramatičnim trenucima sa kojima se Srbija suočavala, snažno, lično, iskreno bez dlake na jeziku - 21 sat, TV Pink.
