Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je danas puštanju u rad treće deonice brze pruge na trasi Beograd–Subotica, od Novog Sada do Subotice.

Nakon ovog veoma značajnoj projekta Vučić je poručio da je ponosan na sve što smo uradili, te da ćemo tako nastaviti i u budućnosti.

Puštanje u saobraćaj brze pruge Beograd - Subotica Izvor: Kurir

- Ja sam dragi građani Subotice ponosan na to što mi danas ovde svi zajedno, vi pre svega, stvarate istoriju. Odavde do Budimpešte stizaće se za sat i trideset pet minuta, odavde do Beograda za sat i deset minuta.