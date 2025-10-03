Politika
OGLASIO SE VUČIĆ NAKON PUŠTANJA U RAD DEONICE BRZE PRUGE BEOGRAD-SUBOTICA Ponosan na sve što smo uradili - nastavićemo da gradimo našu najlepšu Srbiju! VIDEO
Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je danas puštanju u rad treće deonice brze pruge na trasi Beograd–Subotica, od Novog Sada do Subotice.
Nakon ovog veoma značajnoj projekta Vučić je poručio da je ponosan na sve što smo uradili, te da ćemo tako nastaviti i u budućnosti.
- Ja sam dragi građani Subotice ponosan na to što mi danas ovde svi zajedno, vi pre svega, stvarate istoriju. Odavde do Budimpešte stizaće se za sat i trideset pet minuta, odavde do Beograda za sat i deset minuta.
- Ovo će značiti i dalji dolazak investitora, oni koji će da ulažu u fabrike, ali i u nove velelepne hotele. Nastavićemo da gradimo Suboticu, sever Bačke i čitav sever Srbije, čitavu Vojvodinu i čitavu našu najlepšu i jedinu Srbiju.
