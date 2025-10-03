Slušaj vest

Predsedništvo Socijalističke partije Srbije je, na današnjoj sednici, jednoglasno usvojilo zaključke i planove aktivnosti za naredni period.

Predsedništvo SPS se osvrnulo i na navršavanje 25 godina od 5. oktobra 2000. godine i podsetilo na pritiske koji su i tada dolazili spolja, potpomognuti unutrašnjim faktorima koji su za cilj imali narušavanje samostalnosti države i njeno slabljenje. Naglašeno je da je Slobodan Milošević prva žrtva obojenih revolucija u svetu i globalnog imperijalizma i da je veoma važno da pouke izvlačimo iz prošlosti i ne dozvolimo da nam se one ponavljaju.

Predsedništvo SPS pozvalo je sve političke činioce u zemlji da sačuvamo mir, stabilnost i pozvalo na smirivanje tenzija u društvu.

Cilj Socijalističke partije Srbije je da u interesu Srbije i njenih građana, nastavi i jača koaliciju sa Srpskom naprednom strankom i predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Socijalistička partija Srbije poziva sve svoje članove i simpatizere da podrže zajedničku koalicionu listu sa Srpskom naprednom strankom u Negotinu i Mionici i na taj način doprinesu nastavku razvoja i prosperiteta ovih opština. Takođe, na lokalnim izborima koji se održavaju na KiM da podrže Srpsku listu koja je jedina garant bezbednosti srpskog naroda i očuvanju države na Kosovu i Metohiji.