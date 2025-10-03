Slušaj vest

Danas je otvorena treća deonica brze pruge Beograd–Subotica, od Novog Sada do Subotice. Ovaj istorijski infrastrukturni poduhvat, dug 108 kilometara, predstavlja jedno od najvećih ulaganja u saobraćajnu mrežu u regionu.

Država Srbija ovim projektom ulazi u red zemalja sa prugom koja omogućava kretanje vozova brzinom do 200 kilometara na sat, što je do skoro delovalo nedostižno. Uloženi su ogromni radovi i resursi, a angažovano je više od 200 domaćih i evropskih kompanija, što pokazuje i sposobnost Srbije da realizuje projekte od strateškog značaja.

Otvaranjem ove pruge Srbija šalje jasnu poruku da je infrastrukturno povezivanje prioritet i da ulaže u budućnost, kako za građane, tako i za privredu.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali blagodati ove olakšice bili su Dragoljub Kojčić, politički filozof, Veroljub Arsić, predsednik Odbora za finansije, republički bužet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Nebojša Bakarec, narodni poslanik.

Arsić je na početku istakao otvaranje novih polja investicija povodom čina otvaranja treće deonice:

- Onaj deo koji javnost najviše interesuje jeste putnički deo saobraćaja, koji svakako utiče na kvalitet života ljudi gde prolazi brza pruga. Biće im lakše i brže da dođu do radnog mesta, pa će imati više vremena za sebe i porodicu. Meni je mnogo važnije da uz takve kvalitetne pruge imamo i zavidan železnički saobraćaj i to teretni, koji je jako bitan za razvoj privrede i ekonomije. Izgradnja ovakve deonice omogućava, odnosno povećava konkurentnost privrede gde god se ona nalazi u toj saobraćajnici. Samim tim, smanjuje sve propratne troškove. Kako sam slušao predsednika, ovo je samo prvi deo te priče.

- Postoji unutrašnji saobraćaj i on zavisi od unutrašnjih prilika. Kada završimo prugu do Soluna ili Pireja, onda će dobar deo robe koje se proizvede, ne samo na jugu, već čitavoj Srbiji, završavati do luka. Sve to mnogo skraćuje troškove i samim tim omogućava da onaj ko se bavi određenim poslom prerade ima nižu cenu i lakše plasira svoju robu.

Kojčić je istakao efikasnost koju nam ovakav oblik transporta pruža:

- Železnica je najkonkurentniji oblik transporta. Kada je već spomenut Pirinej, zaista je važno da ne ostanemo samo na ovoj deonici ili do Budimpešte kao što je bilo uobičajeno. Narodna Republika Kina je sve prisutnija, a tek ima planove da bude još prisutnija u Evropi, pa je zakupila luke u Hamburgu i Pirineju. Tu se nalazimo na jednoj funkcionalnoj transferzali koja ima i međunarodni značaj. U poređenju sa komšijama, ovo doprinosi ugledu našoj zemlji, mimo toga što je funkcionalno.

Kojičić je opisao ovu situaciju sa jednom kineskom izrekom:

- Ona govori da ne gradi samo civilizacija puteve, nego i putevi grade civilizaciju. Tamo gde prođe ta pruga, niknuće novi život, a pre svega u domenu ekonomije. To je ključ juga, tamo je najveći odlazak stanovništva. Ovo je dobar odgovor i svim onima koji žele da ruše Srbiju, ovako im se poručuje da mi, bez obzira na sve, ipak gradimo našu zemlju.

Inostrani partneri

S obzirom na to da je 200 različitih kompanija učestvovalo u realizaciji projekta, Bakarec je odgonentuo da li ovo pokazuje zavisnost Srbije od njih ili nešto drugo:

- Ne pokazuje zavisnost, a u Srbiji u ovom trenutku razne kompanije grade infrastrukturu, to je sasvim normalno. Ovo je veliki dan za Srbiju jer je izgrađena pruga praktično do granice sa Mađarskom, a oni bi trebalo da završe svoj deo posla do marta. Tada će biti završen deo od Budimpešte do Subotice, pa ćemo do tamo da putujemo svega dva sata i 40 minuta. Vozovi će ići do 220 kilometara, to je bilo nezamislivo prethodnim vlasti. Taj režim do 2012. je izgradio manje od 600 kilometara puteva, a Vučić je izgradio 620 kilometara puteva. Petorica lidera nisu izgradili kao jedan Vučić. Srbija se putevima i prugama povezuje sa zapadnim delom Evrope. Sve ovo donosi neviđen razvoj Srbiji.

