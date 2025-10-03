Administracija Donalda Trampa povukla je nominaciju Marka Brnovića, bivšeg državnog tužioca Arizone, za ambasadora SAD u Srbiji. Razlozi povlačenja nisu saopšteni.
TRAMP POVUKAO NOMINACIJU MARKA BRNOVIĆA ZA AMBASADORA U SRBIJI: Razlog promene odluke nije naveden
Administracija američkog predsednika Donalda Trampapovukla je nominaciju Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji, navodi se u odluci objavljenoj na sajtu Odbora Senata SAD za spoljne poslove.
Razlozi povlačenja Brnovićeve nominacije nisu navedeni.
Donald Tramp je krajem marta za ambasadora u Beogradu nominovao Brnovića, člana Republikanske stranke i bivšeg državnog tužioca Arizone.
Kurir.rs
