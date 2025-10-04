Politika
SASTANAK U 10.30 SATI: Predsednik Vučić danas sa svetskim šampionom u rvanju Aleksandrom Komarovim
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa osvajačem zlatne medalje na Prvenstvu sveta u rvanju, srpskim reprezentativcem Aleksandrom Komarovim.
Prjem za sportistu biće održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 10.30 časova, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
Podsetimo, reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Aleksandar Komarov osvojio je 21. septembra u Zagrebu titulu šampiona sveta u kategoriji do 87 kilograma.
