Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Moravski koridor biti potpuno završen do 28. juna naredne godine, uz poruku da Srbija nastavlja snažan investicioni zamah i izgradnju ključne infrastrukture - od novih saobraćajnica do Nacionalnog stadiona i Ekspa 2027.

Moravski koridor menja sliku Srbije

Vučić je tokom povratka vozom iz Subotice za Beograd, povodom svečanog puštanja u rad brze pruge Novi Sad – Subotica, izjavio da će završetak Moravskog koridora predstavljati jednu od najvažnijih pobeda u oblasti infrastrukture.

– Ceo koridor biće gotov do 28. juna. To je ogroman projekat koji menja geopolitičku i ekonomsku sliku centralne Srbije. Nakon toga krećemo u nove poduhvate – izgradnju puta Raška – Novi Pazar, kao i trase od Požege preko Arilja, Ivanjice i Kušića ka Crnoj Gori – rekao je predsednik.

Dodao je da Moravski koridor povezuje region kao nikada do sada, uz opasku da „Grčka nikada nije bila bliža Srbiji“.

Prvi digitalni auto-put

Podsetimo, Moravski koridor je jedna od najmodernijih saobraćajnica u našoj zemlji, prvi digitalni auto-put čija je izgradnja u toku. Na toj savremenoj saobraćajnic automobili će imati direktu vezu sa softverom, prema direktivama EU. Moravski koridor sastoji se iz tri deonice: prva od Pojata do Kruševca (Koševi) duga je 27,83 kilometra, druga od Kruševca (Koševi) do Adrana je 53,88 kilometara i treća od Adrana do Preljine 30,66 kilometara.

Moravski koridor Foto: Kurir

Moravski koridor će povezati tri okruga – Rasinski, Raški i Moravički sa koridorima 10 i 11, odnosno sa auto-putem Beograd – Niš i auto-putem “Miloš Veliki”.

Ta saobraćajnica povezaće sve veće gradove centralne Srbije gde živi više od pola miliona ljudi: Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac. Takođe, Moravski koridor će trajno rešiti pitanje poplava, pošto će biti regulisani tokovi reka u ovom delu Srbije, a pre svega Južne i Zapadne Morave.

Najsavremeniji auto-put biće izgrađen “na tri Morave” i u okviru projekta biće regulisana rečna korita u dužini od 68 kilometara.

Nova deonica do Golupca

Vučić je najavio i da će do kraja godine biti otvorena nova deonica puta do Golupca.

– Kada idete od Golupca prema Donjem Milanovcu, tamo nema mnogo stanovnika, ali ima mnogo ljudi koji se rado vraćaju iz inostranstva. Takve veze znače život za taj kraj – rekao je Vučić.

Dunavski koridor Foto: Instagram Printscreen

Žila kucavica

Izgradnjom Dunavskog koridora, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata, istočna Srbija dobija direktnu, brzu i bezbednu vezu sa Beogradom i evropskim pravcima. Radovi napreduju, deo trase je već pušten u saobraćaj, a završetak čitavog projekta očekuje se početkom 2026. godine.

Izgradnja državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd – Niš (petlja “Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac predstavlja projekat od velike važnosti za realizaciju nacionalnih interesa u oblasti saobraćajne infrastrukture i od bitnog je uticaja na razvoj i unapređenje infrastrukturnih, ekonomskih, privrednih i drugih interesa, kako Republike Srbije kao celine, tako i lokalnih interesa u područjima kroz koje planirana saobraćajnica prolazi.

Cela trasa brze saobraćajnice duga je 67,94 kilometra, a u okviru projekta biće izgrađeno čak 62 objekta, uključujući mostove, nadvožnjake i druge inženjerske konstrukcije, koje su posebno zahtevne zbog terena duž Dunava.

Na brzoj saobraćajnici je predviđena izgradnja 52 mosta i nadvožnjaka, 5 petlji i 16 kružnih raskrsnica.

Dunavski koridor Foto: Instagram Printscreen

Investicije i Ekspo 2027

Govoreći o budućim ulaganjima, predsednik je istakao da bi, ukoliko se pojave ozbiljni investitori kod Negotina, bilo opravdano graditi i brzu saobraćajnicu kod Brze Palanke, jer se taj deo nalazi na strateškom pravcu između Kladova i Negotina.

Kada je reč o Ekspu 2027, Vučić je naglasio da radovi napreduju po planu, dok Nacionalni stadion blago kasni, ali da se njegovo otvaranje očekuje u martu 2027. godine.

– Ako tada uspemo da otvorimo stadion, biću najsrećniji čovek. Na Ekspo gradilištu sve teče po planu, ponegde čak i ispred roka, posebno kod stambenih blokova koje rade naše firme – rekao je Vučić.

Dodao je da će železnička veza između Ekspa, aerodroma „Nikola Tesla“ i Obrenovca biti od ogromnog značaja.