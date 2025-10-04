Slušaj vest

Pokret "Kreni promeni", na čelu sa Savom Manojlovićem, objavio je još jednu laž u nizu, a u sve su umešali i izvestiteljku Ujedinjenih nacija Alis Džil Edvards.

Naime, ovaj pokret je objavio: "Izvestiteljka UN potvrdila: U Srbiji je 15. marta korišćeno eksperimentalno akustično oružje", što je +nova laž koja aludira na korišćenje zvučnog topa.

Još jednom su lažirali informacije i okrenuli istinu, a sve s namerom da obmanu narod...

Da su samo bolje pogledali ili možda nisu hteli jer im istina ne odgovara, videli bi da izvestiteljka uopšte nije tako napisala u svom autorskom tekstu.

Šta je istina?

Alis Džil Edvards je specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija, a u autorskom tekstu za "EU observer" pisala je o oružju koje se u prethodnom periodu koristilo u Evropi. U jednom delu teksta spomenula je i Srbiju.

"Ranije ove godine u Srbiji, zemlji kandidatu za EU, pojavili su se uznemirujući izveštaji da je protiv demonstranata upotrebljeno eksperimentalno akustično oružje.

To je izazvalo stampedo, pri čemu su demonstranti padali u nesvest, povraćali, imali ubrzan rad srca, prekomerno se znojili, bili dezorijentisani, a neki su čak trpeli i paralizu nogu. Očevici su naveli da je ovaj neobični zvuk pratio iznenadni nalet vazduha i vibracije. Potrebne su odgovarajuće istrage", napisala je za "EU observer" nezavisni medij koji se fokusira na izveštavanje o pitanjima Evropske unije.

Dakle, ona nije potvrdila da je u Srbiji 15. marta korišćeno bilo kakvo oružje.