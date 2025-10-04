Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa osvajačem zlatne medalje na Prvenstvu sveta u rvanju, srpskim reprezentativcem Aleksandrom Komarovim.

- Hoću da se zahvalim Vama Aleksandre za sve to što ste učinili za Srbiju. Srpski govorite perfektno, oženio Srpkinju. Aleksandar je 2024. godine dobio naše državljanstvo. On je Srbin ruskog porekla iz Sankt Peterburga, došao u Srbiju i mnogo uradio. Jedini čovek koji je uspeo da spoji sve četiri svetske titule, pionirsku, kadetsku, juniorsku i seniorsku, rođeni šampion. Posle evropskog zlata, doneo nam je i svetsko iz Zagreba. Posebno smo bili srećni što je pokazao tri prsta zbog kojih se svi nerviraju, a mi smo bili ponosni i srećni. Mnogo važnije je Vaš trud i rad. Čestitam na napornim treninzima - rekao je predsednik.

- Hvala u ime cele Srbije, na velikoj borbi, velikom trudu i borbi za našu Srbiju. Beskrajno smo zahvalni i želimo Vam mnogo uspeha.

Foto: screenshot pink tv

Komarov se zahvalio predsedniku na prijemu.

- Velika mi je čast što sam ovde, imam dosta emocija. Nije trener sa mnom danas, žao mi je zbog toga. Zahvalan sam celom savezu, Davoru, Milanu, dobar smo tim. Želim da treniram, da se posvetim treninzima, da medalju osvojim na OL. Srbija mi je donela sve. Ovde sam našao pravu ljubav, svoju ženu Nevenu. Postao sam tata ove godine, dobio sam sina, napravio najveći rezultat u karijeri.

Foto: screenshot pink tv

Predsednik je upitao i šta je potrebno za Savez da se učini još jer donose dosta medalja.

- Aleksandru sve što treba i porodici, da mogu da budu zadovoljni. On je zahvalan svojoj Srbiji i treba da učinimo sve da ima najbolje uslove da osvoji zlato na OL. Bićemo srećni i sa bronzom, ako si mogao sad da ih pobediš sve iz celog sveta i tamo ih pobacaj sve, da rešimo to. Ako je potrebno bilo šta oko uslova, za trenere - rekao je predsednik.

- Nemoj da staneš na jednom sinu, nego da imamo šampione i za 20 godina - rekao je predsednik Aleksandru.

Predsednik dobio poklon Foto: screenshot pink tv