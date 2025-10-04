Slušaj vest

Lider Novog DSS-a Miloš Jovanović gostovao je na N1, gde je pričao o blokadama ključnih infrastrukturnih objekata, koje bi paralisale Srbiju, i to prestavio kao "građansku neposlušnost", a ustvari je čist terorizam! 

Naime, Jovanović je govorio je o blokadi TENT-a, aerodroma, kao i rafinerije, te istakao da bi "20 ili 30 hiljada ljudi završilo posao" 

"Mogli ste od TENT-a, dakle, termoelektrane "Nikola Tesla", preko Međunarodnog aerodroma "Nikola Tesla", do rafinerije "Pančevo", sa 20 ili 30 hiljada ljudi, da završite posao. Postoje tačke u svakoj državi koje nijedna vlast ne može da dozvoli da budu blokirane.

Rekao je i da je pozivao kolege i blokadere na ove akcije, ali nisu za to imali sluha.

"Znate kada sam to pričao nekim ljudima, "Pa da, to si upravu", ovako, na jedno uvo uđe, na drugo izađe od kolege iz opozicije do mladih momaka i devojaka koji su u Studentskom pokretu. Zašto tim putem mi smo krenuli? Ja na to odgovor nemam. Mi smo jednom blokirali EXPO, vi ste mi rekli "To je bio jedan dan", da, a to je dan više nego bilo ko drugi. Što se niko nije pridružio? Što niko nije imao sluha za takvu vrstu? To su vam ozbiljne akcije građanske neposlušnosti", rekao je Jovanović.

I ne, to nisu "ozbiljne akcije građanske neposlušnosti" kako kaže Jovanović, jer masovne blokade ključnih infrastrukturnih objekata prelaze sve granice i predstavljaju pravu pretnju po bezbednost i funkcionisanje države, što je čist terorizam.

