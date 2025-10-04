Slušaj vest

Mark Brnović, Amerikanac srpskog porekla i bivši Državni tužilac Arizone, za Kurir je prokomentarisao povlačenje njegove kandidature za ambasadora SAD u Srbiji.

Američki predsednik Donald Tramp imenovao je krajem marta Brnovića na tu funkciju, a mesec dana kasnije na sajtu Kongresa objavljeno je da je Komitet za spoljne poslove Senata zvanično primio nominaciju na potvrđivanje.

Na istoj stranici sada je objavljeno da je 2. oktobra od predsednika SAD primmljena poruka o povlačenju kandidature.

Brnović u izjavi za Kurir navodi da pre svega želi da se zahvali Trampu na tome što ga je nominovao za američkog ambasadora u Srbiji.

- Ali, kako se proces odugovlačio, postalo je jasno da birokrate duboke države ne žele da bilo ko sa političkim, etičkim i verskim bekgraundom poput mog obavlja ambasadorsku dužnost u Srbiji. Kada se sve sagleda, verujem da je to što ću biti blizu porodici i prijateljima u Arizoni i pronalaziti mogućnosti za ostvarenje bitnije uloge na domaćem planu najbolji put za mene u ovom trenutku - kazao je Brnović za naš list.