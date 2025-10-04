Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da su svi građani Srbije ravnopravni, a naročito oni koji su bili primorani da napuste svoja vekovna ognjišta i utočište pronašli u našoj zemlji i Republici Srpskoj.

Govoreći na Zboru Krajišnika i njihovih prijatelja u Sportskom centru Kovilovo, Vučević je istakao da mu je čast što treći put učestvuje na tom tradicionalnom okupljanju.

Screenshot 2025-10-04 123043.png
Foto: screnshot IG/zborkrajisnika

"Svi građani Srbije su jednaki. Posebno oni koji su prognani sa svojih ognjišta, a mir i sigurnost pronašli u Srbiji i Republici Srpskoj. Ne smemo zaboraviti ni Srbe u Federaciji, a posebnu pažnju i podršku upućujemo našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji“, rekao je Vučević.

Screenshot 2025-10-04 123129.png
Foto: screnshot IG/zborkrajisnika

On je apelovao na sve Srbe sa Kosova i Metohije da sledeće nedelje izađu na izbore i podrže Srpsku listu.

"To je jedina lista koja štiti interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji“, zaključio je Vučević.

