Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da su svi građani Srbije ravnopravni, a naročito oni koji su bili primorani da napuste svoja vekovna ognjišta i utočište pronašli u našoj zemlji i Republici Srpskoj.

Govoreći na Zboru Krajišnika i njihovih prijatelja u Sportskom centru Kovilovo, Vučević je istakao da mu je čast što treći put učestvuje na tom tradicionalnom okupljanju.

"Svi građani Srbije su jednaki. Posebno oni koji su prognani sa svojih ognjišta, a mir i sigurnost pronašli u Srbiji i Republici Srpskoj. Ne smemo zaboraviti ni Srbe u Federaciji, a posebnu pažnju i podršku upućujemo našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji“, rekao je Vučević.

On je apelovao na sve Srbe sa Kosova i Metohije da sledeće nedelje izađu na izbore i podrže Srpsku listu.