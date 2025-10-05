Slušaj vest

Nebojša Pavković, general-pukovnik Voјske Јugoslaviјe je u periodu od 2000. do 2002. godine obavljao dužnost načelnika Generalštaba Voјske Јugoslaviјe, a tokom rata na Kosovu i Metohiјi 1999. godine obavljao јe dužnost komandanta Treće armiјe Voјske Јugoslaviјe.

Kao što Nebojša Pavković do samog kraja nije odustao od borbe kada je bilo najteže, Marija Pavković nikada nije odustala od borbe za svog oca.

Marija Pavković je ušla u birokratsku borbu kao što je njen otac ušao u borbu za slobodu i čast otadžbine, a ona je svoju ispovest podelila u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji.

- Dobro sam, sada sam mirna jer sam ispunila svoj cilj, znam da je on na sigurnom. I dalje sam umorna i preumorna, ali rešiće se to. Tata je dobro, malo promenljivo, ali to je normalno dok se sada navikne na nove terapije. Mogu da potvrdim sa sigurnošću da je u najboljim rukama, da o njemu vode računa na VMA, i njima se zahvaljujem. Mislim da baš brinu o njemu kao o malom detetu. U dobrim je rukama i na mestu gde treba da bude kako bi povratio snagu i stabilnost - kaže Pavković.

Marija Pavković kaže do poslednjeg trenutka ni sam general nije mogao da veruje da dolazi kući, a govorila je i o fotografiji Pavkovića koja je nastala u avionu pri povratku u otadžbinu:

- Fotografija je nastala spontano. Sedela sam pored njega, on je zamišljeno gledao, nisko smo leteli pa se sve lepo videlo. Nastala je lepa fotografija koja se kasnije proširila svuda. Nije verovao da dolazi u otadžbinu, danas sam se čula sa ljudima iz naše ambasade u Helsinkiju, interesuju se, ne žele da smetaju, žele da vide kako je tata i kako sam ja jer smo se srodili tamo radeći timski svakog dana - kaže Pavković.

General do poslednjeg trenutka nije verovao u povratak: Ja znam da neću odavde izaći živ

Ćerka generala kaže da njen otac nije verovao da se vraća u Srbiju kada mu je tokom redovne posete saopštila vest, i rekla da će se vratiti u subotu, a na dan saopštavanja je bio petak:

- Kada se ništa nije desilo, zbog tehničkih stvari oko letenja je odloženo za nedelju, on je rekao da nema ništa od toga. Ja sam ga pitala zar misliš da te lažem, valjda znam šta pričam, on je rekao "ma videćeš, nema ništa od toga". On je i pre toga bio ubeđen, kada je počela birokratija i odlaganje odluke, rekao je "Marija, džaba se boriš sa vetrenjačama, ništa od toga nema, ja znam da neću odavde živ". Ja sam rekla da ćemo zajedno ići kući - kaže ćerka generala.

Pavković kaže da je oca upitala da li zna zašto je u posetu ponela papire, a onda mu objasnila da je to zato što idu kući.

- On se nije radovao. Bilo je jako čudno da nema ni šok, ni reakciju. On je toiko potonuo psihički da je ubedio sebe da povratka nema. Kada su otišli iz ambasade po njega, bio je dogovor da ja čekam na aerodromu sa ambasadorom. Ja sam ga pozvala i rekla pa tata zar ne veruješ sada, vidiš da izlaziš. Do nedelje prepodne on nije verovao da će izaći - kaže Pavković.

Oko 18 časova, točkovi aviona su dotakli tlo i general je izašao iz aviona, a Marija Pavković je ovaj trenutak opisala za Kurir:

- Prvo je prethodio let iznad Beograda. Ja ne znam tehničke detalje, ali smo veoma nisko leteli. Od kada smo ušli u Srbiju smo pratili koje gradove prelećemo. Kada smo došli do Beograda lepo se videlo koji je deo grada. On je to sve posmatrao, kada sam ga pitala kako se oseća bio je zbunjen. Kada smo sleteli nismo mogli odmah da izađemo iz aviona, on je rekao samo da se oseća lepo. Verovatno je imao bolove u toku leta i previše izmešanih osećanja. Ne mogu da zamislim kako se osećao, ne može niko ko nije bio u njegovoj situaciji. Bio je zbunjen, bilo mu je sve čudno - kaže Pavković.

Ćerka generala o njegovom tretmanu u zatvoru

Marija Pavković kaže da u matičnom zatvoru gde je služio kaznu general jeste imao dobre uslove i tretman, stari upravnik ga je poštovao i imao je poštovanje kao starija osoba:

- Tokom dana je bio otključan, mogao je da nas zove, omogućili su mu da slika pošto se bavio slikarstvom od mladosti. Imali smo kontakt, imali smo Skajp vikendom, porodične posete po nedelju dana smo provodili sa njim par puta godišnje. Tretman je bio generalno dobar. Ono na šta ja imam zamerke, a i on, je to što u poslednje dve godine od kada je počeo da ima simptome bolesti, oni dugo nisu dali dijagnozu niti se ozbiljno bavili time. Nije mi jasno da u 21. veku u Finskoj koja ima najsavremenije uslove oni tako dugo ne utvrde bolest. Mnogo je meseci izgubljeno a da mi ne znamo da mu se vratila bolest, to su bili bolovi u leđima i nagađanje - kaže Pavković.

Ona objašnjava da kada je bio prebačen u zatvorsku bolnicu, ona je bila u drugom gradu i drugom zatvoru gde njega ne poznaju:

- Ta bolnica nije ozbiljna u smislu da se vrše neke operacije, ne možete dobiti transfuziju i slično. Imaju lekara opšte prakse, zaključani ste sve vreme iako vam je loše. Uslovi su bili loši. On me je zamolio da ne pljujem nikoga, ali ja samo iznosim činjenice. Tada sam prvi put osetila diskriminaciju za tih 11 godina koliko je proveo u Finskoj, prema njemu, nama kao posetiocima, pa i našim ljudima iz ambasade. Bilo je mnogo gore, teže, komunikacija, posete i tretman su bili lošiji nego u prethodnom zatvoru. Nisu se trudili da prevedu ono što on ima da kaže, šta ga boli. Lekar je par puta nedeljno prisutan. Kada mu je nešto loše, on ne može da kaže sestrama šta mu je - kaže Pavković.

Penzionisani general vratio se u Srbiju, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam u Hagu doneo odluku o njegovom prevremenom puštanju sa kazne od 22 godine zatvora, i to zbog ugroženog zdravstenog stanja.

