Slušaj vest

Zloupotreba univerziteta u političke svrhe je i više nego jasna, što dovodi u pitanje osnovnu misiju visokoškolskih ustanova - obrazovanje. Dok se društvo suočava sa posledicama nasilnih protesta, stručnjaci upozoravaju da se time ugrožava kontinuitet nastave, autoritet institucija i kredibilitet učesnika u javnom prostoru. Univerzitet se pretvara u poprište političkih sukoba: koliko će vremena biti potrebno da se obrazovni sistem oporavi od podela i kriza koje ga potresaju?

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije" govorili Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete i Boris Bratina, ministar za informisanje i komunikaciju.

Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

Prvi novembar je inicijalna kapisla

- Nikakva pobuna nema smisla ako vi ugrožavate svakodnevni život, vi samo trošite svoj kredibilitet na taj način kao nekog političkog aktera. Kada govorimo o visokoškolskoj ustanovi i pedagoškom kontinuitetu, učenje je jedan proces koji traje. Visokoškolska ustanova se koristi isključivo za nastavne aktivnosti - kaže Vuk Stanković i dodaje:

- Politika je dovela u pitanje mogućnost da imamo visoko školstvo. Mi ćemo se od obojene revolucije oporavljati godinama, a ko je za sve to odgovoran? Prvi novembar, kao inicijalna kapisla, ne sme da bude prenet na ostale dane jer, ako bismo upali u krizu opet, pitanje je šta bi od univerziteta ostalo. Postoje oni koji se udvaraju studentima, neka pokažu na izborima šta znaju i umeju.

Bratina ističe da su blokade uvele državu u raskol, a sve je poteklo od organizovanih vojnih grupa:

- Ovo nije studentska pobuna, već profesorska. Oni su organizovali sve ovo što nam se događa. Ako ti isti nastavnici nastave da rade, oni će proizvoditi iste učinke. Mi moramo da izbegnemo to i ovo je prilika da rešimo brojne probleme. Nama treba bolji parlament i konstruktivna kritika jer nekada i mi grešimo. Država je uvedena u društveni raskol. Narativ države nije bio "nećemo da razgovaramo sa opozicijom, studentima“. Studenti su organizovana vojna grupa i neću ih zvati studentima. Student je jedan status i privremeno stanje, to su odrasli ljudi i ljudi koji misle na sebe. Zašto bismo mi njih nazivali decom?

Boris Bratina Foto: Kurir Televizija

Obrazovni sistem u procesu oporavka

Dejan Vuk Stanković je istakao da je obrazovni sistem od početka školske godine, na stabilnijim nogama nego ranije te naglasio da Ministarstvo svakodnevno radi na poboljšanju ustanova, nastavnog kadra i društvenih izazova:

- Mnogo je posla pred nama, ali je bolje nego što je bilo. Pristojno je dobar start školske godine, ali ima mnogo toga da se uradi. Mi smo predložili zakone koje treba da promene zakone o obrazovanju u Srbiji i radićemo na tome da zakoni što pre zažive. Mi moramo da radimo na poboljšanju kadra, razvijanju mehanizama i čitavog niz drugih stvari koje zavise od trenutka u kom živite. Moramo ići u pravcu upotrebe veštačke inteligencije, visoke tehnologije u obrazovanju - kaže Dejan Vuk Stanković i dodaje:

- Postoji zahtev kineske strane da nam u tome pomogne. Bio sam u Belkin osnovnoj školi koju su oni napravili, svaki đak i nastavnik bi poželeo takvu školu. Tehnička dostignuća su impresivna. Mi treba da jačamo i međunarodnu saradnju. Kriza na fakultetima nam vezuje ruke da dekanima i rektorima dajemo šansu da svoje projekte prebace na međunarodni plan. Mi imamo potencijal, a moramo da shvatimo da univerzitet u celini ne može da bude politička platforma. Možete da imate politički stav, budite u kojoj hoćete stranci, ali ne smete da upropašćavate obrazovnu ustanovu u zemlji. Propuštamo prilike, a svet ide napred.

1/12 Vidi galeriju Blokaderi u Beogradu Foto: Damir Derviašagić

Opozicioni mediji podržavaju ulične nemire i kreiraju svoju stvarnost

Ministar informisanja zamera opozicionim medijima koji svoj program baziraju na dezinformacijama.

- Razočaran sam domaćim medijima, oni se ponašaju kao da kontrolišu čitav svet, izgleda kao da većina suprotstavljenih medija kreira kompletnu stvarnost za sebe. Vi se pitate da li se nalazite u istoj zemlji. Mediji se ponašaju agresivno, novinari imaju ponašanje koje zapravo prati ulične radnje koje se odvijaju proteklih godinu dana. To nema veze sa uređivačkom politikom i to čini veliku grešku. Dijalog je sveta reč i niko nema dijalog.

"STUDENTSKE VOJNE GRUPE ŽELE DA 1. NOVEMBRA UNIŠTE OBRAZOVNI SISTEM!" Ministri ističu da se od obojene revolucije oporavlja godinama: Promovišu dekadenciju Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs