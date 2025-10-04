Slušaj vest

Skandalozna izjava psihološkinje Ane Mirković o padu nadstrešnice u Novom Sadu još jednom je potvrdila ono na odavno ukazujemo: da blokaderska opozicija od samog početka koristi tu tragediju u političke svrhe.

Murkovićeva, inače omiljena analitičarka Šolakove N1, je gostujući na Slavija info, istakla kako se "njima vratila perspektiva padom nadstrešnice", otkrivajući monstruozno lice blokaderske politike!

"A onda se sada desilo da nam se vratila perspektiva, dakle sa padom nadstrešnice, i ulaskom studenata u blokade mi smo zapravo dobili jedan novi front za borbu", rekla je Ana Mirković.