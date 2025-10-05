Slušaj vest

Nebojša Pavković, general-pukovnik Voјske Јugoslaviјe je u periodu od 2000. do 2002. godine obavljao dužnost načelnika Generalštaba Voјske Јugoslaviјe, a tokom rata na Kosovu i Metohiјi 1999. godine obavljao јe dužnost komandanta Treće armiјe Voјske Јugoslaviјe.

Kao što Nebojša Pavković do samog kraja nije odustao od borbe kada je bilo najteže, Marija Pavković nikada nije odustala od borbe za svog oca.

Marija Pavković je ušla u birokratsku borbu kao što je njen otac ušao u borbu za slobodu i čast otadžbine, a ona je svoju ispovest podelila u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji.

Ćerka kaže da je dijagnostika bila značajno zakasnela, sa obzirom da u zatvoru nisu utvrdili od čega njen otac boluje mesecima, a objasnila je i da je tretman u zatvorskoj bolnici bio gori nego u matičnom zatvoru u kome je general do pogoršanja stanja bio smešten.

Pavković objašnjava da se njenom ocu u drugoj polovini jula stanje pogoršalo, ali da se i ranije dešavalo da klone, izgubi svest i bude sproveden u najbližu ambulantu:

- Uveravali su nas da nije ništa ozbiljno. On je tada krio i nije govorio meni da ne jede. Ne voli da se žali, uvek se pravi da je sve dobro. Danas da ga pitate, rekao bi da je dobro, ne voli sažaljenje i ne voli da ga gledamo kao slabog. Kada je izgubio svest, drugi zatvorenici su pomogli i stražari su ga sproveli do ambulante. Nisam znala da on tada već nije jeo desetak dana. Kada je izašao, rekao mi je i ja sam mislila da su moža problemi sa šećerom, pritiskom, apetitom, nismo znali šta se dešava. Nakon toga mu često nije bilo dobro, a nisu hteli da ga sprovedu u bolnicu. Pisali smo i ja, advokat, ambasada, da pitamo zašto ga ne sprovode u bolnicu.

Pavković kaže da je došlo do toga da on, kao neko ko ne traži pomoć često, je zamolio ćerku da urgira da general dođe do lekara i bolnice:

- On je samo ležao, nije jeo, nije pio. Odlučili su da ga sprovedu u pravu bolnicu u nekom manjem mestu. Obavestili su nas o ozbiljnosti situacije, a došlo je do toga da je alarmantno. Kada sam shvatila da je u gradskoj bolnici gde mogu da ga vidim, nije u zatvoru, ja sam odlučila da odem tamo. Anksioznost dolazi od nečinjenja, ako imate neku tešku situaciju, želite da krenete u akciju, bolje se osećam nego da sedim i telefoniram. Tada sam odlučila da dođem do njega i vidim izveštaje, šta se tačno dešava - kaže ćerka.

Ona kaže da je 2. avgusta otišla da vidi svog oca, a tada je donela i odluku da će početi sa direktnom akcijom:

- Kada neko ko se nikada ne žali, nikada ne kaže da ima neki problem, ako on kaže da mu je loše, znate dokle je došlo. Tada je već tražio moju pomoć. Zna da sam ja za njega i članove moje porodice takva, povučena sam i nisam nametljiva, ali kada je neko moj u pitanju postajem dosadna i uporna. Nema stajanja. Odlučila sam da idem tamo sa jednim ciljem, da ga živog dovedem u Srbiju, i to je tako moralo da bude. Znala sam da je teško, mnogi su mislili nemoguće, ali to je bio moj cilj.

Marija Pavković kaže da nije očekivala da će on magično ozdraviti kada kroči na tlo Srbije, ali je želela da se vrati u svoju zemlju:

- Mislila sam da ili ima šanse da se bolest stavi pod kontrolu, da mu bude bolje, a ukoliko nema šanse, bar će umreti okružen svojom porodicom i ljudima koji ga vole, a ne sam, zaključan u ćeliji, u mestu gde niko ne razume njegov jezik i ne trudi se da prevede šta ima da kaže. Samo sam razmišljala da je njemu loše, meni kada je loše prija mi pažnja, da mi neko da čaj, a zamislite da ste u takvim bolovima, da imate tu bolest i ležite sami, zaključani u sobi po ceo dan. Verujete da ćete umreti tu sami, ni krivi ni dužni, bez podrške i nekog da vas drži za ruku i pomogne vam - kaže Pavković.

Podsetimo, Nebojša Pavković, general-pukovnik Voјske Јugoslaviјe je u periodu od 2000. do 2002. godine obavljao dužnost načelnika Generalštaba Voјske Јugoslaviјe, a tokom rata na Kosovu i Metohiјi 1999. godine obavljao јe dužnost komandanta Treće armiјe Voјske Јugoslaviјe. Haški tribunal ga јe 2009. godine osudio na 22 godine zatvora.

Penzionisani general vratio se u Srbiju, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam u Hagu doneo odluku o njegovom prevremenom puštanju sa kazne od 22 godine zatvora, i to zbog ugroženog zdravstenog stanja.

