Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski družila se danas sa narodom na Zboru Krajišnika u Kovilovu.

“Među svojima, među ljudima koji nose Krajinu u srcu, gde god da žive.

Hvala svima na iskrenosti, toplini i snazi koja se oseća u svakom zagrljaju i svakoj reči.

Krajina živi u ljudima koji ne zaboravljaju”, objavila je ministarka uz zajedničke fotografije.

