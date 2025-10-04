Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da oni koji su pokušali da zaustave Srbiju, nisu uspeli, i dodaje da pohvale i nagrade pripadaju onima u ringu koji se bore.

Predsednik Vučić je na Instagramu objavio video u kome kaže:

"Pokušali su da zaustave Srbiju, na različite načine, i nisu uspeli. Pokušavali su, dali su sve od sebe, da Srbiju slome, da spreče njen razvoj, na svaki način da kažu ne možete dalje i ne možete više, a mi ćemo da radimo i više i bolje".