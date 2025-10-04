Slušaj vest

Blokaderi, ali i opozicija, u poslednje vreme sve češće ulaze u otvorene sukobe jedni s drugima, javno razmenjujući optužbe i prebacujući odgovornost za brojne neuspehe koje nižu. Najnoviji primer takvog raspada dolazi od advokata Vladimira Todorića, koji je otvoreno kritikovao Mariniku Tepić, potpredsednicu Stranke slobode i pravde (SSP).

Todorić, koji je ranije govorio sa poštovanjem o Tepić zbog njene kako je isticao "hrabrosti i požrtvovanosti", sada tvrdi da više ne prepoznaje osobu koju je nekad podržavao. Optužio ju je za "moralni sunovrat", posebno zbog, kako kaže, niza neodgovornih i štetnih izjava koje je iznela u vezi sa nedavnim protestima i blokadama.

- Ne znam šta se desilo sa njom u međuvremenu ali stvari koje je izgovorila su blago rečeno katastrofalni moralni pad. Njene teze, kako ih ja razumem, su:

1. Studenti su preuzeli proteste koje je pokrenula opozicija

2. Studentske proteste vodi Rusija i SPC

3. Protesti su nasilni i opasni a vlast policijom i Kobrama pokušava da spreči krvoproliće.

On je pozvao ostatak opozicije da se jasno izjasni o ovim izjavama i da zauzmu stav da li ih podržavaju ili ne. Dodao je da relativizacija ovakvih poruka vodi daljoj konfuziji među opozicionim biračima i dodatno urušava ionako krhko poverenje u opoziciju.

"Zanima me da mi neko objasni jer stvarno ne kontam - koja je fora i logika opozicije da stoji sa strane u vreme kada je Vučić poslao celu mašineriju na narod? Ako nisu tu kad je najteže koja je uopšte njihova funkcija? (Naravno, postoje pojedinci iz opozicije koji su došli na front, ali to su pojedinci)", napisao je Dojčinović.

Nije se dugo čekalo na reakciju Zeleno-levog fronta, koji na svom "X" nalogu poručuje:

"Ovo je stvarno prevršilo svaku meru! Svi poslanici i poslanice, odbornici i celo članstvo ZLF su mesecima na ulicama, svaki dan smo na blokadama, pravni tim ne staje... ako imate zamerke na nekoga iz opozicije recite lepo na koga i bavite se njima".

Situaciju je dodatno usijao i Đorđe Vukadinović, nekadašnji simpatizer blokadera, koji je sada prelomio i otvoreno optužio plenumaše da su "svojom sujetom upropastili svaki pokušaj opozicije da dođe do vlasti".

Sve su ovo sada samo simptomi koji već dugo razaraju opozicioni front. U pozadini sukoba između pojedinaca i unutar grupa sve više se naziru lične ambicije i borba za prevlast. Unutar blokaderskog tabora nema ni dogovora, ni jasne ideologije, ni vizije.