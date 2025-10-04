Politika
PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO BABIŠU POBEDU NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA: Uveren sam da će Vaš mandat doneti stabilnost, razvoj i novu energiju Republici Češkoj
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras pobedu na parlamentarnim izborima u Češkoj lideru stranke ANO Andreju Babišu.
"Iskrene čestitke Andreju Babišu na pobedi na izborima. Uveren sam da će Vaš mandat doneti stabilnost, razvoj i novu energiju Republici Češkoj. Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke u duhu uzajamnog poštovanja i poverenja, a na dobrobit svih naših građana", naveo je Vučić u objavi na društvenoj mreži X.
Lider političkog pokreta ANO Andrej Babiš proglasio je danas pobedu na parlemntarnim izborima u Češkoj.
Reaguj
8