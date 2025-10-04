Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras pobedu na parlamentarnim izborima u Češkoj lideru stranke ANO Andreju Babišu.

"Iskrene čestitke Andreju Babišu na pobedi na izborima. Uveren sam da će Vaš mandat doneti stabilnost, razvoj i novu energiju Republici Češkoj. Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke u duhu uzajamnog poštovanja i poverenja, a na dobrobit svih naših građana", naveo je Vučić u objavi na društvenoj mreži X.

Lider političkog pokreta ANO Andrej Babiš proglasio je danas pobedu na parlemntarnim izborima u Češkoj.

Ne propustitePolitikaPOKUŠALI SU DA ZAUSTAVE SRBIJU, NA RAZLIČITE NAČINE, I NISU USPELI! Vučić: Mi ćemo da radimo i više i bolje! Pohvale pripadaju onima koji su u ringu i bore se
Screenshot 2025-09-17 065235.jpg
Politika"POSEBNO SMO SREĆNI ŠTO JE POKAZAO 3 PRSTA ZBOG KOJIH SE MNOGI NERVIRAJU" Vučić sa svetskim šampionom u rvanju, Komarov beskrajno zahvalan: Srbija mi donela sve
collage.jpg
PolitikaGRADIMO NOVE PUTEVE KA BUDUĆNOSTI Vučić najavio: Moravski koridor biće završen do 28. juna! Tu je i nova deonica do Golupca, kao i Raška - Pazar i put ka CG
ALEKSANDAR VUČIĆ.jpg
PolitikaOGLASIO SE VUČIĆ NAKON PUŠTANJA U RAD DEONICE BRZE PRUGE BEOGRAD-SUBOTICA Ponosan na sve što smo uradili - nastavićemo da gradimo našu najlepšu Srbiju! VIDEO
av.png