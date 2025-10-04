Slušaj vest

Prošlo je tačno 25 godina od petooktobarskih promena — događaja koji je za mnoge građane Srbije predstavljao trenutak velikih očekivanja i istorijskog preokreta. Tog 5. oktobra 2000. godine stotine hiljada ljudi iz svih krajeva zemlje slile su se u centar Beograda, odlučne da s vlasti uklone Slobodana Miloševića i vrate nadu u bolju budućnost.

Međutim, ubrzo se ispostavilo da će jedno beznađe zameniti drugo. U godinama koje su usledile, Srbija je ušla u period dubokog urušavanja institucija, ekonomije i društvenog tkiva, koji je trajao više od decenije.

Posledice preokreta: gubici koji su oblikovali budućnost

Petooktobarski događaji bili su početna tačka nasilja i razaranja. Institucije su oslabljene, fabrike zatvorene, a ekonomski sistem ozbiljno narušen.

Ključne posledice tog perioda:

Gubitak teritorija

Kosovo – gubitak teritorije pod kontrolom Beograda, direktna posledica međunarodnih događaja i politike posle 5. oktobra.

Crna Gora – secesija 2006. godine putem referenduma.

Ekonomija i industrija

Dramatičan pad industrijske proizvodnje: stotine fabrika su zatvorene ili uništene, radna mesta izgubljena, infrastruktura zapuštena.

Migracije

Mladi napuštaju zemlju, tražeći bolje uslove u inostranstvu.

Foto: EPA/Saša Stanković

2012. godina - prelomni trenutak

Tek od 2012. godine počeli su da se osećaju prvi znaci oporavka:

Pojavili su se znaci ekonomske stabilizacije; izvoz, privreda i investicije su se relativno oporavljale.

Politički su se pojavile opcije za veću transparentnost i reforme, mada uz mešovite rezultate.

Sećanje i opomena

Za mnoge, 5. oktobar je simbol da su građani uspeli da nateraju režim da ode, ali i opomena da se bitka za bolju, pravedniju i uređeniju državu nikada ne sme prestati.

Bez pravih reformi, demokratije i odgovorne vlasti, sećanja na promene lako blede, a stanja lošeg upravljanja i populizma se ponavljaju.

Foto: Printscreen YouTube

Pokušaj linča Dragoljuba Milanovića

Jedan od najmračnijih trenutaka haosa zabeležen je na RTS-u.

Dragoljub Milanović, tadašnji direktor televizije, bio je meta napada mase.

Pucnji su upućeni prema zgradi, dim je ispunio prostorije, a ljudi su u panici bežali. Milanović je pokušao da izađe u hodnik, ali ga je napadač s letvom jurio. Tek zahvaljujući intervenciji prolaznika uspeo je da se skloni u mali stan u blizini RTS-a, gde su ga zaštitili, a zbog sigurnosti morali su mu i obrijati bradu kako ne bi bio prepoznat.

Njegova supruga takođe je pretrpela povrede tokom demonstracija, dok su bolnice odbijale povređene, a lekarska pomoć bila otežana.

Ovaj momenat ostao je simbol besa, anarhije i sloma vladavine prava tog 5. oktobra.

Foto: Printskrin

Rezultati od 2012. godine

Ekonomski rast

BDP Srbije: 2012. – 33 milijarde evra; 2025. – ~88 milijardi evra (više nego dupliranje).

BDP po glavi stanovnika: 2012. – 4.700 evra; 2023. – ~8.000 evra.

Stopa rasta BDP-a: 2012–2022. prosečno 2,3%; 2023. – 3,85%.

Tržište rada

Stopa nezaposlenosti: 2012. – 25,9%; 2022. – 10,4%.

Stopa nezaposlenosti mladih: 2012. – preko 51%; 2023. – ~25,4%.

Stopa zaposlenosti: Q2 2025. – 51,5%; stopa nezaposlenosti – 8,5%.

Strane direktne investicije (SDI)

Od 2015. godine, neto priliv SDI kontinuirano raste, što doprinosi ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mesta.

Industrija i infrastruktura

Industrijski sektor: značajan udeo u BDP-u, posebno proizvodnja, energetika i infrastruktura.

Infrastrukturni projekti: izgradnja i modernizacija saobraćajnica, železnica i energetskih objekata.

Od 2012. godine Srbija beleži značajan ekonomski napredak, uz smanjenje nezaposlenosti, rast BDP-a i sve veću privlačnost za strane investicije. Iako izazovi i dalje postoje, trendovi ukazuju na stabilan i održiv razvoj u narednim godinama.