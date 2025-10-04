25 GODINA KASNIJE - PAD, GUBICI, PA POVRATAK NADE Šta je Srbija izgubila posle 5. oktobra: Put od propadanja do oporavka - kako smo se digli na noge posle 2012.
Prošlo je tačno 25 godina od petooktobarskih promena — događaja koji je za mnoge građane Srbije predstavljao trenutak velikih očekivanja i istorijskog preokreta. Tog 5. oktobra 2000. godine stotine hiljada ljudi iz svih krajeva zemlje slile su se u centar Beograda, odlučne da s vlasti uklone Slobodana Miloševića i vrate nadu u bolju budućnost.
Međutim, ubrzo se ispostavilo da će jedno beznađe zameniti drugo. U godinama koje su usledile, Srbija je ušla u period dubokog urušavanja institucija, ekonomije i društvenog tkiva, koji je trajao više od decenije.
Posledice preokreta: gubici koji su oblikovali budućnost
Petooktobarski događaji bili su početna tačka nasilja i razaranja. Institucije su oslabljene, fabrike zatvorene, a ekonomski sistem ozbiljno narušen.
Ključne posledice tog perioda:
Gubitak teritorija
- Kosovo – gubitak teritorije pod kontrolom Beograda, direktna posledica međunarodnih događaja i politike posle 5. oktobra.
- Crna Gora – secesija 2006. godine putem referenduma.
Ekonomija i industrija
- Dramatičan pad industrijske proizvodnje: stotine fabrika su zatvorene ili uništene, radna mesta izgubljena, infrastruktura zapuštena.
Migracije
- Mladi napuštaju zemlju, tražeći bolje uslove u inostranstvu.
2012. godina - prelomni trenutak
Tek od 2012. godine počeli su da se osećaju prvi znaci oporavka:
Pojavili su se znaci ekonomske stabilizacije; izvoz, privreda i investicije su se relativno oporavljale.
Politički su se pojavile opcije za veću transparentnost i reforme, mada uz mešovite rezultate.
Sećanje i opomena
Za mnoge, 5. oktobar je simbol da su građani uspeli da nateraju režim da ode, ali i opomena da se bitka za bolju, pravedniju i uređeniju državu nikada ne sme prestati.
Bez pravih reformi, demokratije i odgovorne vlasti, sećanja na promene lako blede, a stanja lošeg upravljanja i populizma se ponavljaju.
Pokušaj linča Dragoljuba Milanovića
Jedan od najmračnijih trenutaka haosa zabeležen je na RTS-u.
Dragoljub Milanović, tadašnji direktor televizije, bio je meta napada mase.
Pucnji su upućeni prema zgradi, dim je ispunio prostorije, a ljudi su u panici bežali. Milanović je pokušao da izađe u hodnik, ali ga je napadač s letvom jurio. Tek zahvaljujući intervenciji prolaznika uspeo je da se skloni u mali stan u blizini RTS-a, gde su ga zaštitili, a zbog sigurnosti morali su mu i obrijati bradu kako ne bi bio prepoznat.
Njegova supruga takođe je pretrpela povrede tokom demonstracija, dok su bolnice odbijale povređene, a lekarska pomoć bila otežana.
Ovaj momenat ostao je simbol besa, anarhije i sloma vladavine prava tog 5. oktobra.
Rezultati od 2012. godine
Ekonomski rast
- BDP Srbije: 2012. – 33 milijarde evra; 2025. – ~88 milijardi evra (više nego dupliranje).
- BDP po glavi stanovnika: 2012. – 4.700 evra; 2023. – ~8.000 evra.
- Stopa rasta BDP-a: 2012–2022. prosečno 2,3%; 2023. – 3,85%.
Tržište rada
- Stopa nezaposlenosti: 2012. – 25,9%; 2022. – 10,4%.
- Stopa nezaposlenosti mladih: 2012. – preko 51%; 2023. – ~25,4%.
- Stopa zaposlenosti: Q2 2025. – 51,5%; stopa nezaposlenosti – 8,5%.
Strane direktne investicije (SDI)
Od 2015. godine, neto priliv SDI kontinuirano raste, što doprinosi ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mesta.
Industrija i infrastruktura
- Industrijski sektor: značajan udeo u BDP-u, posebno proizvodnja, energetika i infrastruktura.
- Infrastrukturni projekti: izgradnja i modernizacija saobraćajnica, železnica i energetskih objekata.
Od 2012. godine Srbija beleži značajan ekonomski napredak, uz smanjenje nezaposlenosti, rast BDP-a i sve veću privlačnost za strane investicije. Iako izazovi i dalje postoje, trendovi ukazuju na stabilan i održiv razvoj u narednim godinama.
