Predsednik Vučić poručio je građanima Srbije da će biti mnogo stvari koje nisu dosad čuli i pozvao ih da pogledaju njegovo gostovanje večeras u 21 čas u emisiji Hit tvit na TV Pinku.

On je naglasio da nikad za 13 godina na ovakav način nije najavljivao emisiju u kojoj gostuje, te da će lavine laži pokušati da zatrpaju ono što će reći, ali je zamolio građane da pogledaju. 

