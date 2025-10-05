Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras od 21 čas na televiziji Pink.
"NIKAD NA OVAKAV NAČIN NISAM NAJAVLJIVAO NIJEDNU EMISIJU"
"BIĆE MNOGO STVARI KOJE DOSAD NISTE ČULI" Predsednik Vučić večeras od 21 čas: Lavine laži pokušaće da zatrpaju ono što ću reći, ali vas molim da pogledate
Predsednik Vučić poručio je građanima Srbije da će biti mnogo stvari koje nisu dosad čuli i pozvao ih da pogledaju njegovo gostovanje večeras u 21 čas u emisiji Hit tvit na TV Pinku.
On je naglasio da nikad za 13 godina na ovakav način nije najavljivao emisiju u kojoj gostuje, te da će lavine laži pokušati da zatrpaju ono što će reći, ali je zamolio građane da pogledaju.
