Lokalni izbori u Mionici i Negotinu održaće se 30. novembra, listu je već predala Srpska napredna stranka, a blokaderi su najavili zajednički listu za Mionicu, koju tobože predvode studenti blokaderi a zapravo se radi o stranačkim funkcionerima. Međutim, na njoj neće biti nikog iz Đilasovog SSP, a prema njegovim rečima - ta lista uopšte i ne postoji!

Listu "Ujedinjeni za Mionicu" će navodno predvoditi studenti blokaderi, koji su se, kako prenose njima bliski mediji, udružili sa pojedinim opozicionim strankama.

Koja opozicija je na toj listi - koja je i dalje fantomska - ne zna se, budući da studenti blokaderi već mesecima poručuju blokaderskoj opoziciji da nije dobrodošla u njihov tim i na njihovu listu, i zbog čega su i počeli tenzije i sukobi, koji poslednjih mesec dana liče na pravi rat.

Ono što je sigurno, ako je verovati lideru Stranke slobode i pravde, je da ta partija neće biti na "studentskoj listi", a ne samo to - Dragan Đilas tvrdi da u MIonici uopšte ne postoji "studentska lista".

"Nema studentske liste u Mionici, ja to nisam čuo, To vi imate informaciju, ja je nemam", rekao je Đilas novinarima pred sednicu GO SSP.

Đilas je takođe rekao da se zalaže za zabranu Srpske napredne stranke. Odgovorila mu je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

"Na 25. godišnjicu 5. oktobra, Đilas nema šta drugo da ponudi Srbiji osim zabrana, cenzure, ukidanja slobode misli i govora, tajkunskog totalitarizma koji smo, nažalost, živeli do 2012. godine. O institucijama i pravdi pričaju oni koji su tužioce i sudije birali u opštinskim odborima svoje stranke... Gospodine Đilas, da bismo Vam dopustili da ponovo razarate Srbiju, neće biti dovoljno da zabranite našu SNS, moraćete da zabranite svakoga od nas pojedinačno i sve one ljude koji se za ponosnu, nezavisnu i pobedničku Srbiju bore. Za razliku od Vaše stranke koju čini grupa ljudi koje ste platili da budu pored Vas, naša stranka je (nešto veća) grupa ljudi koje okuplja ljubav prema Srbiji. To niko nikada neće moći da zabrani", zaključila je Brnabić na mreži X.

Inače, sukob u redovima blokadera eskalirao je do te mere da se sada bukvalno ne zna ko je na čijoj strani (mada, to je kod njih uobičajeno) i do toga da su sve blokadesrke frakcije u ratu!

Onima koji se do juče smatrali saveznicima dovoljna je jedna pogrešna reč da razne krenu optužbe, a Marinika Tepić obrnula je igricu, pošto je nakon govora u Hrvatskoj protiv sebe okrenula - sve!