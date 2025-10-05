Slušaj vest

Frensis Fukujama, čuveni američki analitičar, politički komentator i politikolog, koji se u naučno-istraživačkim radovima najviše bavio temama demokratizacije i međunarodne političke ekonomije, priredio je "hladan tuš" za blokadere u Srbiji poručivši da ne računaju na naklonost adminustracije američkog predsednika Donalda Trampa!

Naime, Fukujamu je intervjuisao N1, medij naklonjen blokaderima, verovatno očekujući hvalospeve i podršku za blokaderske proteste i blokade, ali... Ništa od toga.

Fukujama je na pitanje novinarke "kako se može izaći iz ove situacije" - a situacija je da protesti traju mesecima, i da nisu raspisani vanredni parlamentarni izbori, Fukujama je odgovorio:

"Obično bi veliki međunarodni pritisak, posebno iz EU i Vašingtona gurnuo  Vučića u određenom pravcu. Mislim da su sada zauzeti nečim drugim. EU ima drugih problema trenutno, a nisam siguran ni da bi Trampova administracija uopšte bila naklonjena studentima".

Fukujama.jpg
Frensis Fukujama na N1 Foto: Printscreen N1

Interesantno je da ovaj razgovor s Frensisom Fukujamom dolazi u trenutku kada je Donald Tramp povukao kandidatura Marka Brnovića za ambasadora SAD u Beogradu. Iako nije zvanično navedeno šta je razlog, sve ukazuje da je na delu operacija duboke država i da obaranje kandidature čoveka kojeg je Tramp lično kandidovao, kao i višemesečne blokade, fingirani postupak oko Generalštaba i fabrikovana "špijunska afera" nisu slučajni i nepovezani događaji.

Naime, kako Kurir saznaje, reč je o jedinstvenoj operaciji duboke države - u koju su uključeni blokaderima naklonjeni mediji, kao i Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić - usmerenoj da blokira svaku mogućnost da Srbija izgradi strateško partnerstvo sa Trampovom administracijom. O ovoj temi i saznanjima Kurira opširnije možete pročitati OVDE.

